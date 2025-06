Os destinos improváveis que estão em alta este Verão, segundo a Airbnb

Depois de Marselha ter surpreendido como destino obrigatório dos meses quentes de 2024, na Time Out já fizemos as nossas apostas sobre qual será o novo hot spot do Verão europeu. Agora, é a vez da Airbnb dar a sua opinião.

A plataforma de alojamento fez uma lista de destinos internacionais em tendência entre os viajantes britânicos – e parece que este Verão há uma grande vontade de explorar regiões menos conhecidas. Nada de Barcelona, Veneza ou Roma à vista, mas sim cidades europeias com boa energia, zonas costeiras encantadoras e retiros entre montanhas.

Um dos destaques da lista é Rocca Pietore, uma vila alpina no coração glorioso das Dolomitas, a cerca de 160 quilómetros de Veneza. Se gosta de paisagens montanhosas, trilhos em altitude e caminhadas glaciais, este pode ser o destino ideal para si.

Outro local que aparece na lista é Agadir, uma cidade costeira em Marrocos, conhecida por ser uma alternativa descontraída e familiar a cidades maiores como Marraquexe. Também é um óptimo sítio para experimentar surf.

E embora o Porto e Lisboa costumem roubar as atenções nas escapadinhas citadinas em Portugal, este Verão os viajantes britânicos estão a olhar para Almancil, a elegante vila algarvia que conta com mais restaurantes com estrelas Michelin do que qualquer outro lugar da região.

Os destinos improváveis que estão em alta para este Verão, segundo a Airbnb

Rocca Pietore , Véneto, Itália

Puglia , Itália

Le Mans , França

Berna , Suíça

Almancil , Portugal

Durrës , Albânia

Tivat , Montenegro

Agadir , Marrocos

Tropea , Calábria, Itália

Pefkos, Rodes, Grécia

