Os destinos que estão a combater o excesso de turismo – e como

Desde proibições totais de Airbnb até à expulsão de navios de cruzeiro, estes são os locais de férias que estão a travar a guerra contra o excesso de turismo.

Se a sua última escapadinha urbana lhe pareceu como estar num elevador cheio, não está sozinho. Na sequência de um apelo urgente do Conselho Mundial de Viagens e Turismo no Verão passado, os pólos mais sobrecarregados da Europa estão a travar uma guerra contra o excesso de turismo.

A dura verdade é que estamos todos a visitar os mesmos lugares, com 80% dos turistas globais a lutar actualmente por espaço nos exactos mesmos 10% de destinos. Com as viagens internacionais a dispararem 5% para ultrapassar a marca de 1,1 mil milhões, muitas das cidades da Europa estão finalmente a dizer “basta”.

De acordo com a Travel Green List da revista Wanderlust, estes são os lugares que estão a reescrever as regras das férias para resgatar os seus bairros.

As cidades que estão a ripostar

Depois de os habitantes terem saído à rua em Barcelona para protestar contra os custos exorbitantes da habitação, o presidente da câmara da cidade lançou uma bomba no mercado de férias, tendo como objectivo proibir todos os alojamentos de curta duração até 2028. Planeiam retirar as licenças a mais de 10 mil apartamentos estilo Airbnb, tentando resgatar um mercado imobiliário onde as rendas dispararam uns brutais 68%.

Na sequência da sua campanha de 2023 a dizer aos turistas arruaceiros para se manterem afastados, Amesterdão está agora a apertar o cerco a hotéis e navios de cruzeiro. A cidade está a operar um congelamento hoteleiro, que só permite a abertura de um novo hotel se outro fechar, e impôs um limite de 100 escalas de navios de cruzeiro por ano e uma taxa de 15 euros aos excursionistas de um dia. O objectivo final sem rodeios? Expulsar totalmente os navios de cruzeiro do centro da cidade até 2035.

Fotografia: Shutterstock Amesterdão

E se alguma vez esteve na Lagoa Azul, na Ilha de Comino, em Malta, sabe que costumava ser um pesadelo de selfie sticks ombro a ombro. Para resolver a sobrelotação da praia, Malta introduziu um sistema de reservas online. Os visitantes têm agora de agarrar uma vaga de manhã, de tarde ou ao fim do dia, limitando as multidões a quatro mil pessoas de cada vez. Os números de multidões no pico caíram instantaneamente de uns sufocantes 12 mil para uns desafogados 3830.

Quem mais está a apertar o cerco?

Eis os cinco pontos quentes europeus que entraram para a lista verde e implementaram políticas de emergência de controlo de multidões para resgatar as suas ruas:

Curioso para ver quem mais está a tentar salvar o planeta dos nossos planos colectivos de férias? Leia a lista completa Travel Green List 2026 da Wanderlust.

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