Se está cansado das multidões metropolitanas da Europa, do betão e do ruído constante, talvez seja altura de olhar para os recantos rurais do continente. Sim, a energia é diferente nas grandes cidades, mas o mesmo se pode dizer das manhãs lentas no campo, da caminhada até ao café mais próximo, de deambular pelo mercado de agricultores de uma aldeia ou de fazer caminhadas por paisagens épicas. Mesmo à noite, as luzes de néon e os letreiros luminosos são substituídos pelos céus mais extraordinários.

De acordo com os últimos dados do Airbnb, os viajantes estão a trocar o betão pela calçada, e os pontos turísticos de renome por lugares de pequenos prazeres onde a vida se desenrola suavemente (e as pessoas se cumprimentam de verdade).

Em vez de rumar a Barcelona, por que não aventurar-se em Rojales? Esta pequena aldeia em Alicante oferece uma perspectiva diferente da Costa Blanca. Os dias são pontuados por passeios ao longo do rio Segura, paragens para comer um bolo na Panadería Tono la Inés e conversas calorosas com os habitantes que o farão desejar ter praticado o seu espanhol. E se lhe der a vontade de uma dose de adrenalina, visite o Aqua Park Ciudad Quesada, o parque aquático de Verão de Rojales, aberto de Junho a Setembro.

Prefere ir para França? Em Gérardmer, a natureza é o cenário e o evento principal. Situada nas profundezas da Cordilheira dos Vosges, nesta cidade à beira-lago encontra caminhantes a percorrer trilhos florestais, nadadores a rasgar as águas frias do Lac de Gérardmer e mesas a encherem-se de pratos fartos de comida de montanha – especialmente quando chega o Inverno, depois de umas descidas nas pistas. Aqui, os almoços longos transformam-se facilmente em fins de tarde, e sente-se que se entrou num ritmo mais lento. Abaixo, encontra a lista completa dos destinos rurais que estão na moda.

Os destinos rurais europeus que são tendência, segundo o Airbnb

França

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Espanha

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Alemanha

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Itália

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Esta Primavera, o Airbnb associou-se ao Duolingo para oferecer aos seus utilizadores 10% de desconto numa estadia, se completarem lições na aplicação. Para mais informações, espreite o site da plataforma.

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