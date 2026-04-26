Os dias dourados do Japão enchem o Museu do Oriente de origami, haikus e tambores

No dia 5 de Maio, a entrada no museu é gratuita e o programa é especial ao longo do mês. Tudo para assinalar a Semana Dourada japonesa, tempo de celebração que culmina no Dia das Crianças.

Entre 5 e 31 de Maio, o Museu do Oriente conta com uma programação especial dedicada ao Japão. O mote é a chamada Semana Dourada, altura em que "o ritmo do país muda por completo", descreve a instituição em comunicado. "Entre o final de Abril e o início de Maio, quatro feriados nacionais sucedem-se em poucos dias (...). É um tempo de reunião, celebração e renovação, que culmina a 5 de Maio com o Kodomo no Hi, o Dia das Crianças. Nessa data, as famílias exibem as koinobori, bandeiras em forma de carpa que simbolizam força, coragem e o desejo de um futuro próspero para os mais novos. É este espírito que o Museu do Oriente traz para Lisboa."

No dia 5 de Maio, terça-feira, a entrada no museu é gratuita e inclui uma oficina de brincos em origami (14.30), visitas orientadas (11.30 e 15.00) e a apresentação da peça convidada "Pente Japonês, período Edo, séc. XVIII/XIX”, vinda do Museu Nacional de Arte Antiga (18.00). O ponto alto do dia, informa o museu, é o concerto Taiko Drums | 和・Oneness Project (19.00), que começa com uma actuação de tambores taiko e prossegue com a entrada em cena de tambores wadaiko, piano, flauta, violino e violoncelo.

DR "Pente Japonês, período Edo, séc. XVIII/XIX”

A programação continua ao longo do mês com várias oficinas para crianças e adultos, da culinária tradicional a rituais de beleza, caligrafia ou cinema (os preços variam entre os 6,50 e os 80 euros). Também se pode aprender um japonês básico de viajante, escrever haikus, a fazer colagens artesanais ou, ainda, a arte de contar histórias.

O programa dedicado ao Japão integra o ciclo "O Museu Convida…", que ao longo de 2026 destaca diferentes países asiáticos e as suas datas festivas, em colaboração com embaixadas e instituições culturais no país.

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