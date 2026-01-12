Os melhores destinos europeus para viajar em 2026, segundo os editores da Time Out

Reunimos a nossa rede internacional de especialistas locais para indicar os sítios aonde vale a pena ir no próximo ano.

Na Time Out Travel, a missão não é só mostrar o que comer, beber, ver e fazer em mega-destinos como Londres, Paris, Berlim e Roma. Também interessa dar atenção aos lugares que passam despercebidos e merecem destaque.

Por isso, no início de cada ano, desafiamos a nossa rede de editores a indicar para onde planeiam viajar.

Em 2026, a lista inclui Rabat, futura Capital Mundial do Livro da UNESCO, a inauguração de uma nova ponte pedonal suspensa em Aoraki/Mount Cook, na Nova Zelândia, e o Vietname Central, hoje mais acessível graças ao aumento de voos internacionais.

Na Europa, para onde apontam as bússolas? Segundo Grace Beard, editora de viagens da Time Out, Hamburgo deve entrar no radar. A cidade alemã já tem boa reputação no que toca à cultura, mas 2026 traz novidades: o novo UBS Digital Art Museum, da equipa japonesa teamLab, uma nova casa de ópera em HafenCity, bunkers da guerra reinventados e hotéis junto a lagos acabadinhos de abrir.

Fotografia: Shutterstock

No Reino Unido, Cirencester entra directamente na lista de destinos para 2026. A cidade apresenta uma combinação elegante de estilos arquitectónicos, muita história romana no Corinium Museum e no anfiteatro, óptimas opções de compras nos mercados e uma sólida oferta de pubs e restaurantes, segundo Ed Cunningham, editor de notícias do Reino Unido.

O editor de cinema Phil de Semlyen aponta para Favignana, pequena ilha a 18 quilómetros da costa oeste da Sicília e cenário do próximo filme de Christopher Nolan, The Odyssey. As praias e o mar azul-ciano são tão cinematográficos quanto parecem e o interior mantém um charme rústico. A dica é simples: ir antes de toda a gente.

Por fim, Gotemburgo, a “prima” mais pequena e acolhedora de Estocolmo, é a recomendação de Ella Doyle, editora de guias europeus. Tem comida à altura da capital, espaços culturais inesperados e estilo escandinavo para dar e vender, além do novo Paradox Museum, do mercado de street food Vassen e do festival Way Out West, com cartaz forte em 2026.

Mais viagens pela Europa em 2026

Para quem precisa de controlar o orçamento, a lista renovada das melhores escapadinhas citadinas baratas da Europa vale a pena, da Bósnia-Herzegovina à Hungria, da Grécia ao Reino Unido. Existem também roteiros para as melhores viagens de carro, festivais de música e novas ligações ferroviárias que prometem animar o ano. Boas viagens.

