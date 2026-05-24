Um índice que analisa tudo – desde a governação e a saúde cívica até ao turismo e ao desenvolvimento económico – acaba de ser publicado. Eis o top 10.

Nomear um país como o melhor do mundo em termos absolutos pode soar a uma afirmação um tanto generalista, mas este ranking, produzido pela US News, baseia-se numa análise bastante exaustiva.

Os 100 países avaliados (que tiveram de cumprir critérios de referência, como um lugar no top 125 do Índice de Desenvolvimento Humano e o mesmo para o seu PIB) são avaliados relativamente a uma montanha de factores, resumidos em oito categorias.

São elas: saúde, saúde cívica, cultura e turismo, desenvolvimento económico, governação, infra-estruturas, ambiente natural e oportunidades.

Fotografia: aiko3p / Shutterstock.com Montreux, Suíça

Então, que país se saiu melhor em todo este amplo espectro de análise? A Suíça, que obteve uma pontuação global de 78,8. A governação foi a sua categoria mais forte, obtendo uns perfeitos 100 pontos pela rotação de regime, violência política (ou falta dela) e volatilidade da inflação, bem como uns quase perfeitos 99,8 pela diversidade económica.

O país ficou segundo lugar em cultura e turismo e nas oportunidades.

A segunda posição foi para a Dinamarca, que obteve 77,2 pontos no geral e se saiu particularmente bem nas categorias de saúde cívica (ficando em primeiro lugar no geral com 79,1) e infra-estruturas (com 86,2). O terceiro lugar foi para a Suécia, o quarto para a Alemanha e o quinto para os Países Baixos. Está a notar um padrão?

É isso mesmo – todo o top 10 é composto por países europeus, sendo a Austrália o primeiro país de fora da região a entrar na classificação, no 14.º lugar. Pode ver o top 100 completo no site oficial, mas continue a ler para conhecer o resto do top 10.

Os 10 melhores países do mundo em 2026

Suíça Dinamarca Suécia Alemanha Países Baixos Noruega Reino Unido Finlândia Luxemburgo Áustria

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