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Os melhores países do mundo em 2026 foram revelados – e os primeiros 10 são todos na Europa

Um índice que analisa tudo – desde a governação e a saúde cívica até ao turismo e ao desenvolvimento económico – acaba de ser publicado. Eis o top 10.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Bern Old Town, Switzerland
Photograph: Shutterstock | Bern Old Town, Switzerland
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Nomear um país como o melhor do mundo em termos absolutos pode soar a uma afirmação um tanto generalista, mas este ranking, produzido pela US News, baseia-se numa análise bastante exaustiva.

Os 100 países avaliados (que tiveram de cumprir critérios de referência, como um lugar no top 125 do Índice de Desenvolvimento Humano e o mesmo para o seu PIB) são avaliados relativamente a uma montanha de factores, resumidos em oito categorias.

São elas: saúde, saúde cívica, cultura e turismo, desenvolvimento económico, governação, infra-estruturas, ambiente natural e oportunidades.

Montreux, Suíça
Fotografia: aiko3p / Shutterstock.comMontreux, Suíça

Então, que país se saiu melhor em todo este amplo espectro de análise? A Suíça, que obteve uma pontuação global de 78,8. A governação foi a sua categoria mais forte, obtendo uns perfeitos 100 pontos pela rotação de regime, violência política (ou falta dela) e volatilidade da inflação, bem como uns quase perfeitos 99,8 pela diversidade económica.

O país ficou segundo lugar em cultura e turismo e nas oportunidades.

A segunda posição foi para a Dinamarca, que obteve 77,2 pontos no geral e se saiu particularmente bem nas categorias de saúde cívica (ficando em primeiro lugar no geral com 79,1) e infra-estruturas (com 86,2). O terceiro lugar foi para a Suécia, o quarto para a Alemanha e o quinto para os Países Baixos. Está a notar um padrão?

É isso mesmo – todo o top 10 é composto por países europeus, sendo a Austrália o primeiro país de fora da região a entrar na classificação, no 14.º lugar. Pode ver o top 100 completo no site oficial, mas continue a ler para conhecer o resto do top 10.

Os 10 melhores países do mundo em 2026

  1. Suíça
  2. Dinamarca
  3. Suécia
  4. Alemanha
  5. Países Baixos
  6. Noruega
  7. Reino Unido
  8. Finlândia
  9. Luxemburgo
  10. Áustria

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