É o maior concelho do país e dedicamos-lhe uma revista inteira. Onde ficar? O que comer? Quais as melhores praias para ir a banhos? Temos o guia com o melhor do Sudoeste Alentejano.

Se acha que conhece bem o Sudoeste Alentejano, pense duas vezes antes de o jurar a pés juntos. Este Verão, a Time Out rumou a Odemira – que não só é o maior concelho do país, em termos de área, como representa um postal de paisagens contrastantes. A serra e as suas encostas, os tons dourados da planície e a costa recortada marcam o fim do Alentejo e antecipam a Costa Vicentina.

Pusemos pés ao caminho e descobrimos as maravilhas do Sudoeste Alentejano. Nesta categoria incluem-se famosas localidades costeiras, como Vila Nova de Milfontes, Zambujeira do Mar ou Azenha do Mar, mas também tesouros escondidos no interior do território – caso de São Martinho das Amoreiras, de São Luís e da própria vila de Odemira.

As praias, essas, surgem quase sempre abrigadas por escarpas imponentes. São oásis perfeitos para quem planeia o Verão de forma a fugir às enchentes. Na serra, por sua vez, a vegetação adensa-se. A albufeira da barragem de Santa Clara pinta a paisagem de azul e verde, ao mesmo tempo que oferece uma alternativa ao litoral (não só em possibilidades de mergulho, como também com passeios de barco e pesca desportiva).

Uma diversidade que se reflecte no prato. Se, junto à costa, o peixe e o marisco frescos são reis absolutos, no interior do concelho, há quem trabalhe para conservar carnes autóctones, conectar-se com pequenos produtores locais e até para encontrar espaço para novas e longínquas gastronomias – do sushi à arte chocolateira.

Odemira é também uma terra de ofícios, como a olaria e a cestaria. Entre estas tradições e produtos locais e busca por inovação e sustentabilidade, encontramos hotéis acolhedores, capazes de, por momentos, nos fazerem cortar laços com o mundo exterior.

Na edição especial da Time Out dedicada a Odemira, damos-lhe estas e outras coordenadas, para que nunca se perca no Sudoeste Alentejano. Já nas bancas.

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