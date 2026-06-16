É o maior felino do mundo e também uma das espécies mais ameaçadas. O casal, que agora chega ao Zoo, integra o programa internacional de conservação.

O Jardim Zoológico de Lisboa tem novos inquilinos: são duas crias de tigre-da-Sibéria, integram o Programa Europeu para Espécies Ameaçadas, coordenado pela Associação Europeia de Zoos e Aquários, e foram escolhidos para formar um futuro par reprodutor. A ideia é que possam vir a contribuir para a gestão genética e sustentabilidade da população de tigres sob cuidados humanos.

A fêmea, Tochka, nasceu em 2024, no zoo de Colónia, na Alemanha, enquanto o macho nasceu no mesmo ano mas no zoo Zlín-Lesná, na Chéquia. “Com a sua presença marcante e a característica pelagem alaranjada riscada de negro, os dois jovens tigres já podem ser observados pelos visitantes do Jardim Zoológico”, lê-se em comunicado, que destaca a importância da fase de adaptação ao novo espaço.

“A chegada deste casal representa mais um contributo do Jardim Zoológico para os esforços internacionais de conservação de espécies ameaçadas”, acrescenta-se na mesma nota. “A importância destes programas torna-se particularmente evidente perante o declínio da espécie na natureza. Há pouco mais de 100 anos existiam cerca de 100 mil tigres em estado selvagem. Actualmente, estima-se que restem apenas entre 5500 e 6000 indivíduos.”

O tigre-da-Sibéria (Panthera tigris altaica) não é apenas a maior subespécie de tigre e o maior felino do mundo, é também uma das mais ameaçadas. A destruição do seu habitat e a caça furtiva – motivada pelo comércio ilegal de peles e pelo uso de órgãos na medicina tradicional chinesa – são os principais factores para o declínio da espécie, que sofre ainda com a perseguição humana por ser considerada uma ameaça para as populações locais e para o gado.

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