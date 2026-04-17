Out Jazz celebra duas décadas com mais concertos gratuitos e um mercado

A nova edição deste evento arranca em Maio, no Parque dos Poetas, e traz novidades ao formato habitual de finais de tarde com música ao vivo.

Já estava com saudades de se sentar na relva, ouvir música e aproveitar a companhia dos seus amigos? O Somersby Out Jazz está de regresso aos jardins de Oeiras para assinalar duas décadas de existência. A edição de 2026 arranca já a 1 de Maio, no Parque dos Poetas, e volta a ocupar os fins de tarde de domingo com concertos e DJ sets ao ar livre, mantendo a entrada gratuita.

O arranque da nova edição acontece no Parque dos Poetas, com nomes como Ricardo Pinto & Miguel Martins Quarteto, M.DUSA, Jazzafari ou Tobyone, dando início a mais uma temporada de música ao ar livre em Oeiras. Ao longo do mês de Maio, a programação distribui-se entre o Largo 5 de Outubro, que recebe o concerto inaugural de sexta-feira com The Invisible Tuba, e o Parque dos Poetas, onde se mantêm os encontros de domingo com artistas como Manila, Tony Rosie, Libra, Soundpreta, Décio ou Cicero Lee Quarteto.

Ao longo de 20 anos, o festival tornou-se um ponto de encontro regular para quem procura música ao vivo num ambiente descontraído, cruzando diferentes gerações e rotinas. O formato é o de sempre, com concertos seguidos de DJ sets em espaços verdes, mas a edição comemorativa traz algumas mudanças. A principal novidade é a introdução de concertos na primeira sexta-feira de cada mês, em várias praças do concelho, a que se junta ainda o Out Market, um mercado que passa a ocupar o último domingo de cada mês.

Vários locais (Oeiras). 3-31 Mai (Dom). Entrada livre

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