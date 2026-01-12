País vai assinalar pela primeira vez Dia do Calceteiro e da Calçada Portuguesa

[category]
22 de Julho foi a data aprovada por unanimidade na Assembleia da República na passada sexta-feira, 9 de Janeiro.
O dia 22 de Julho foi o escolhido para homenagear os calceteiros e promover a valorização e preservação da arte da calçada portuguesa. A data foi aprovada por unanimidade na Assembleia da República na passada sexta-feira, 9 de Janeiro, na sequência da entrada em discussão do tema em Novembro passado.
A resolução contempla recomendações ao Governo, nomeadamente que adopte "medidas de valorização da calçada Portuguesa e da profissão de calceteiro" e que apoie "formal e institucionalmente a candidatura da 'Arte e Saber-Fazer da Calçada Portuguesa' à Lista Representativa do Património Cultural Imaterial da Humanidade, no âmbito da UNESCO, reforçando a projecção internacional deste património e a afirmação da identidade portuguesa no mundo".
Com a instituição do dia nacional prevê-se que, a 22 de Julho, se realizem "iniciativas de homenagem aos calceteiros, de promoção da calçada portuguesa e de sensibilização para a sua salvaguarda e valorização".
