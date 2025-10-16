Lisboa

Notícias

Palácio Baldaya volta a ser vintage com três dias de festa

Carros clássicos, pin ups e o velho rock’n’roll. Estão reunidos os ingredientes para mais uma edição do Baldaya Vintage Fest.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
Baldaya Vintage Fest
Junta de Freguesia de Benfica | Baldaya Vintage Fest
A ideia é voltar, mais uma vez, aos anos 50 e 60. Com entrada livre, o Baldaya Vintage Fest acontece de 17 a 19 de Outubro, nos jardins do palácio.

Conte com música fiel à época, um encontro de motas e carros clássicos, um mercado de marcas e projectos que seguem a estética dita vintage, serviços de maquilhagem e cabelo, tatuagens e muitos discos, claro.

O festival abre logo na sexta-feira, ao som do DJ Twisted Tones. No sábado, dia 18, sobem ao palco os TT Syndicate. O cartaz não fica por aí e fecha ao som do DJ Vítor Torpedo. Old Pearls, as pin ups de serviço, também vão andar por lá. 

Para encerrar, no domingo, actuam os Swing Na Mouche e o DJ Carlos Deluxe. A Blues Swing Lisboa também vai marcar presença no último dia, para dar uma aula de dança gratuita, no habitual espírito vintage que caracteriza o festival.

Se está a pensar nos comes e bebes, não se preocupe: também está garantida a street food. Só tem de rumar até Benfica, sozinho ou acompanhado, e aproveitar o programa.

Palácio Baldaya (Benfica). 17-19 Out. Sex 19.00-22.00, Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-21.30. Entrada livre

