Palácio Baldaya volta a ser vintage com três dias de festa

Carros clássicos, pin ups e o velho rock’n’roll. Estão reunidos os ingredientes para mais uma edição do Baldaya Vintage Fest.

A ideia é voltar, mais uma vez, aos anos 50 e 60. Com entrada livre, o Baldaya Vintage Fest acontece de 17 a 19 de Outubro, nos jardins do palácio.

Conte com música fiel à época, um encontro de motas e carros clássicos, um mercado de marcas e projectos que seguem a estética dita vintage, serviços de maquilhagem e cabelo, tatuagens e muitos discos, claro.

O festival abre logo na sexta-feira, ao som do DJ Twisted Tones. No sábado, dia 18, sobem ao palco os TT Syndicate. O cartaz não fica por aí e fecha ao som do DJ Vítor Torpedo. Old Pearls, as pin ups de serviço, também vão andar por lá.

Para encerrar, no domingo, actuam os Swing Na Mouche e o DJ Carlos Deluxe. A Blues Swing Lisboa também vai marcar presença no último dia, para dar uma aula de dança gratuita, no habitual espírito vintage que caracteriza o festival.

Se está a pensar nos comes e bebes, não se preocupe: também está garantida a street food. Só tem de rumar até Benfica, sozinho ou acompanhado, e aproveitar o programa.

Palácio Baldaya (Benfica). 17-19 Out. Sex 19.00-22.00, Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-21.30. Entrada livre

