O aniversário do Palácio Chiado celebra-se até ao final do ano. A primeira iniciativa acontece já em Março.

Faz dez anos que o Palácio Chiado, erguido originalmente em 1781 como Palácio Quintela, renasceu como restaurante. Para celebrar a primeira década de uma nova vida, estão previstas várias iniciativas até ao final do ano. A primeira acontece já em Março e convida a descobrir a história do edifício setecentista, através de um ciclo de dez visitas temáticas, todas conduzidas pelo investigador e professor André Ferreira.

O ciclo Vozes no Palácio, que tem início a 29 de Março e se prolonga até 20 de Dezembro, marca o primeiro momento de um programa comemorativo que, ao longo dos próximos meses, promete revelar “um verdadeiro farrobodó de surpresas”, como se anuncia em comunicado. A ideia é, lê-se na mesma nota, “celebrar à grande e à francesa a década que o Palácio Chiado escreveu a sua história e se tornou uma referência gastronómica e cultural na cidade”.

As visitas, a decorrer em português, serão gratuitas e conduzidas por André Ferreira, professor e investigador em Museologia e Estudos do Património, na área da pintura alegórico-mitológica. Pensadas para grupos de 15 a 20 participantes, requerem inscrição prévia por e-mail (geral@palaciochiado.pt), sujeita a confirmação, e acontecem duas vezes por mês, até Dezembro, sempre ao sábado e domingo – excepto este mês de Março, em que só se realiza uma vez, no dia 29, às 11.30. Cada sessão propõe um percurso temático distinto, permitindo observar o palácio sob múltiplos ângulos: artístico, político, simbólico e social.

Quanto à restante programação, ainda não foi anunciada, mas a equipa promete “surpresas, menus, encontros e experiências”.

Rua do Alecrim, 70 (Chiado). Restaurante: Dom-Qua 12.30-00.00, Qui-Sáb 12.30-02.00

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