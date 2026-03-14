Palácio Nacional de Sintra vai abrir à noite para ajudar a reflorestar a serra

Intempéries recentes derrubaram mais de 250 mil árvores na Serra de Sintra. A 21 de Março, visitantes são convidados a entrar, comprando uma árvore por dois euros.

É uma comemoração do Dia Mundial da Árvore, que envolve música e iluminação especial, mas também um acto de cuidado pela floresta. A 21 de Março, o Palácio Nacional de Sintra abre a porta a visitas durante a noite (entre as 19.00 e as 23.00, sendo a última entrada às 22.00) e cada pessoa é convidada a contribuir para a reflorestação da Serra de Sintra, que perdeu mais de 250 mil árvores durante as intempéries que este Inverno assolaram o país.

A entrada "far-se-á através da compra de uma árvore, no valor de dois euros", sendo todas elas de espécies autóctones e compradas a produtores locais, informa a Parques de Sintra. Depois de disponibilizadas no Terreiro do Palácio, os exemplares são colocados "na escadaria, num sinal visível de compromisso colectivo com o futuro do território que a todos pertence". Numa fase posterior, serão replantados pela Parques de Sintra, "contribuindo para a sua regeneração e para aumentar a sua resiliência às alterações climáticas".

Nessa noite, o palácio estará iluminado por velas e o percurso será acompanhado por "apontamentos musicais".

Largo Rainha D. Amélia (Sintra). 21 Mar, Sáb 19.00-23.00. 2€

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