No Palácio Calhariz-Palmela funcionaram durante anos a sede da Fidelidade e uma agência da Caixa Geral de Depósitos. Foi comprado com o vizinho Palácio Sobral pelo Arab Bank Switzerland.

Estão ligados por um arco na nascente da Rua da Rosa, Bairro Alto, desde a década de 1940, e foram casa, desde os anos 90, da sede da Fidelidade e de uma agência da Caixa Geral de Depósitos. Comprados pelo Arab Bank Switzerland, os palácios Calhariz-Palmela e Sobral serão transformados num hotel de cinco estrelas e em alojamentos de luxo, noticiou o Jornal de Negócios.

As consultoras imobiliárias que acompanharam o negócio, Cushman & Wakefield (C&W) e JLL, destacam a "implantação relevante sobre o largo" do Calhariz e o "valor arquitectónico significativo" dos edifícios como factores determinantes para o investimento do banco suíço, que se consumou a partir de “um processo longo, em que foi necessário assegurar, em estreita relação com o atelier do arquitecto Frederico Valsassina, a garantia de mudança de uso para hotelaria, validando assim as expectativas do proprietário e potenciais investidores”, declarou Gonçalo Garcia, da C&W, em comunicado.

Em 2020, a Fidelidade vendeu o imóvel ao fundo de investimento Cerberus, por perto de 80 milhões de euros, segundo o Expresso. Na mesma altura, alienaram o Terminal K, em Santa Apolónia, o edifício Malhoa 13 (na Praça de Espanha), o edifício Marechal Saldanha e a Galeria de Paris (ambos no Porto). Dois anos depois, o fundo norte-americano pôs à venda o palácio, por 120 milhões de euros.

O chamado Palácio do Calhariz foi construído no início do século XVIII, e reedificado e ampliado no século seguinte. Em 1947, tornou-se propriedade da Caixa Geral de Depósitos e foi ligado ao Palácio Sobral por um arco, para, 50 anos depois, voltar a ser alvo de obras, desta vez de recuperação, com um projecto dos arquitectos Dante Macedo, Conceição Macedo e José Afonso, com o fim de ali albergar a Companhia de Seguros Fidelidade. A intervenção valeu-lhe o Prémio Eugénio dos Santos nesse mesmo ano.

