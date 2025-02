O NOS Alive anunciou o alinhamento do palco WTF Clubbing no dia 12 de Julho. Os artistas foram escolhidos em parceria com a agência britânica Primary Talent, que levou uma selecção ecléctica para este espaço dedicado à música electrónica.

No terceiro ano desta colaboração, podemos esperar ouvir artistas como The Bloody Beetroots, A-Trak, NTO, Erol Alkan, Chloé Robinson, Riordan e Papa Nugs, naquela que é uma mistura entre talentos emergentes e figuras aclamadas do estilo.

Entre estes nomes, destaque para The Bloody Beetroots, que apresentam um inovador e refrescante som na electrónica, misturando influências de punk rock na sua música. O duo italiano já colaborou com veteranos como Paul McCartney e Tommy Lee, baterista dos Mötley Crüe.

O NOS Alive vai acontecer entre os dias 10 e 12 de Julho, no Passeio Marítimo de Algés, e conta com nomes como Justice, Nine Inch Nails, Olivia Rodrigo, Glass Animals, Sam Fender, Kings of Leon, Future Islands, girl in red e muitos outros.

Passeio Marítimo de Algés (Oeiras). 10-12 Jul (Qui-Sáb). 84€-199€