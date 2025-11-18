Parabéns, Calvin & Hobbes! Gradiva comemora com novas edições

Estávamos a 18 de Novembro de 1985 quando nasceu Bill Watterson fez nascer Calvin & Hobbes. A premiada série de tiras – publicada em jornais de todo o mundo – acompanha as aventuras e reflexões de um menino, o Calvin, e do seu amigo imaginário, um tigre de pelúcia chamado Hobbes, que ganha vida quando mais ninguém está a ver. Quarenta anos depois, a Gradiva, responsável por publicar a obra em Portugal, anuncia a reedição de vários títulos entretanto esgotados. O Ataque dos Demónios na Neve regressa às livrarias já em Janeiro.

“O sucesso foi imediato e, em pouco tempo, o nome Bill Watterson tornou-se imensamente familiar e querido não só nos Estados Unidos, como em todo o mundo. E sim, também por cá, não escaparíamos, felizmente, ao fenómeno”, lê-se em comunicado da Gradiva, que revela que foi o fundador da editora, Guilherme Valente, a trazer a obra para Portugal. Uns anos após ter descoberto Watterson numa viagem a Macau, mostrou uma tira publicada no South China Morning Post aos editores José Manuel Fernandes e Henrique Cayatte, para que fosse incluída na edição número zero do jornal Público.

“A 5 de Março de 1990, o Público apresentava o maravilhoso mundo de monstros debaixo da cama, alienígenas na banheira e progenitores de paciência esgotada aos leitores portugueses, publicando uma tira diária na última página – há quem confesse, ainda hoje, ter ganho o hábito de começar a ler o jornal precisamente pela vinheta, só para, antes de partir para a leitura das notícias, sorrir um pouco com os dois amigos – e uma página a cores na revista dominical”, recordam na mesma nota.

Dois anos depois da publicação da primeira tira em Portugal, a Gradiva publicou o primeiro livro. Em 2026, reedita os números esgotados: O Ataque dos Demónios na Neve, Plácidos Domingos, A Noite da Grande Vingança, Há Tesouros Por Toda A Parte e Que Dias Tão Cheios!.

Relembre-se ainda que a última tira foi publicada a 31 de Dezembro de 1995. Bill Watterson estava exausto, como explicaria mais tarde nas poucas entrevistas que deu sobre o assunto, e decidiu que fazia mais sentido abandonar no auge da fama do que correr o risco de cair em fórmulas. Além disso, esteve ainda vários anos em conflito com a Universal Press, para proteger as suas personagens de qualquer tipo de merchandising ou adaptação a outros formatos que não o original, autorizando apenas a publicação dos livros.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn