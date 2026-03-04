Parallel Society junta contracultura, música e tecnologia cívica em Marvila

São dois dias para imaginar um futuro mais próspero e justo para todos. A programação inclui workshops, concertos, DJ sets e muito mais.

A Parallel Society, uma convergência transcultural independente e sem fins lucrativos, chegou a Portugal. Depois de encontros em Zanzibar e Banguecoque, é em Lisboa que se vão reunir especialistas em tecnologia, artistas e activistas interessados em imaginar um futuro capaz de responder a novos desafios culturais e sociais. A programação – que ocupa o Armazém 16, em Marvila, nos dias 6 e 7 de Março – inclui um dia mais dedicado à investigação colaborativa, experimentação e troca de conhecimento, além de uma agenda cultural focada na cena musical underground.

“A Parallel Society trata de construir alternativas práticas para como a cultura opera. Da 'não-conferência' ao programa ao vivo, estamos a reunir artistas underground, projectos de open call e vozes locais para testar novos modelos de colaboração e produção”, diz Louisa Haining, directora de curadoria, citada em comunicado. “Esta edição reflecte o nosso compromisso com a experimentação, autoria partilhada e criação de oportunidades tangíveis para artistas que trabalham fora dos sistemas convencionais.”

No primeiro dia, 6 de Março, entre as 09.00 e as 20.00, haverá a chamada “não-conferência”: estão previstos workshops, círculos de discussão, laboratórios de protocolo, hackspaces, sprints de co-design e sessões práticas focadas na descentralização, privacidade, cultura de código aberto, autonomia comunitária e gestão de ferramentas. O destaque da organização vai para o lançamento da Logos Testnet v0.1, um espaço para desenvolvedores e comunidades experimentarem ferramentas projectadas para coordenação, governação e comunicação no mundo real.

Já para o segundo dia, 7 de Março, a Parallel Society propõe uma celebração cultural focada na comunidade, com talentos internacionais e locais, como o DJ Stingray 313, Los Bitchos, Gayance, Kokeshi, Violet e SoundPreta, entre muitos outros. Além disso, está também prevista uma exposição que junta pinturas de João Cardoso/Cardoz, projecções de animação de Ana Tortos, vídeo e som de Batu, instalações de vídeo e impressão de João Magalhães, instalações de Tomás João/Nature The Artist, e gráficos e visuais 3D do Collective Unconscious.

Os bilhetes, já à venda na 3cket, custam entre 10,64€ e 53,19€.

Rua Pereira Henriques, 1 (Marvila). 6-7 Mar, Sex 09.00-20.00, Sáb 13.00-03.00. 10,64€-53,19€

