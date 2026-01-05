Paris tem agora o teleférico urbano mais longo da Europa. Saiba como andar nele

O percurso de quase cinco quilómetros liga alguns dos bairros mais isolados do sudeste da capital francesa e abriu após uma década de obstáculos.

Os teleféricos costumam associar-se a estâncias de ski ou cidades de montanha, mas o mais longo teleférico urbano da Europa entrou em funcionamento no coração de Paris.

A capital francesa já conta com uma rede de metro extensa e eficiente, mas este novo teleférico, com cerca de cinco quilómetros de extensão, foi construído para uma melhor ligação ao centro dos bairros mais isolados do sudeste da cidade, via linha 8 do metro.

É o sétimo teleférico urbano a abrir em França e custou 138 milhões de euros. Pelo caminho, os responsáveis tiveram de ultrapassar o que Valérie Pécresse, presidente da região de Île-de-France, descreveu ao Telegraph como “um percurso de obstáculos com dez anos”.

Photograph: Chabe01 / Wikicommons

A 13 de Dezembro, o Paris Téléphérique, também conhecido como Câble C1, foi oficialmente inaugurado e promete facilitar bastante a vida a quem ali vive. A linha liga Créteil a Villeneuve-Saint-Georges. De autocarro ou de carro, o trajecto demora cerca de 40 minutos. No teleférico, faz-se em apenas 18. As 105 cabines, com capacidade para até dez pessoas cada, deverão transportar cerca de 11 mil passageiros por dia.

“É um grande avanço em termos de transportes. As estradas estão muitas vezes congestionadas de manhã”, explicou Salimatou Bah, residente em Limeil-Brévannes. “Havia alguma dúvida sobre a adesão das pessoas, mas é só uma questão de hábito.”

Como andar no novo teleférico de Paris

Embora a linha seja pensada sobretudo para os residentes, qualquer pessoa pode utilizá-la. Basta um bilhete de autocarro ou um passe de transportes válido também no metro.

