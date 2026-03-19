Paródia no Bordalo: dois dias de feira do livro e agenda gratuita

O Museu Bordalo Pinheiro vai abrir portas a dois dias de actividades gratuitas. Nos dias 21 e 22 de Março, há Paródia no Bordalo, com uma feira do livro, oficinas artísticas, conversas, lançamentos e visitas guiadas. A ideia é dar as boas-vindas à Primavera, que tem início já na sexta-feira, e celebrar os 180 anos de Rafael Bordalo Pinheiro.

No sábado, dia 21, a feira do livro – que contará com a participação da livraria Cult, da Livraria da Lapa e da ACAPO – inaugura a programação pelas 10.00. Segue-se um workshop de serigrafia, das 11.00 às 13.00; uma oficina para crianças, das 14.30 às 17.30; o lançamento do Jornal Alinocago, criado por alunos do Ar.Co, às 15.00; e uma conversa sobre a edição mirandesa de Os Charutos do Faraó (“Ls Xarutos de l Faraó”), de Hergé, às 16.30. Haverá ainda uma pequena mostra de coleccionáveis e venda de objectos do Tintim.

Já no domingo, dia 22, a feira do livro volta a começar pelas 10.00 – fecha às 18.00 em ambos os dias. Quanto à agenda, há novamente workshop de serigrafia, das 11.00 às 13.00. Em paralelo, às 11.00, está prevista uma visita de comissário à nova exposição da colecção do museu, com o investigador Pedro Bebiano Braga. Mais tarde, a partir das 15.00, apresenta-se um desenho inédito de Rafael Bordalo Pinheiro para o álbum de caricatura O Calcanhar d’Achilles (1870), seguida de uma conferência sobre o ceramista e caricaturista Vasco Lopes de Mendonça, por Margarida Araújo, e de uma visita à exposição “Toma! 150 anos de Zés Povinhos”, com o director do museu, João Alpuim Botelho, e o designer Jorge Silva.

Museu Bordalo Pinheiro, Campo Grande, 382. Ter-Dom 10.00-18.00. Entrada livre

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