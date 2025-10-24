Parques e jardins de Lisboa fecham mais cedo, em adaptação ao horário de Inverno

A partir de domingo, 26 de Outubro, horários sofrem alterações "para acompanhar a redução das horas de luz natural" e "garantir condições adequadas de segurança".

"A partir de domingo, 26 de Outubro, serão ajustados os períodos de abertura e encerramento dos parques e jardins, para acompanhar a redução das horas de luz natural", informa a Câmara Municipal de Lisboa (CML). O objectivo é "garantir condições adequadas de segurança, conforto e usufruto para todos os visitantes, em conformidade com a redução das horas de luz natural típica do Inverno".

Na lista divulgada pela autarquia, constam os seguintes espaços e horários:

Estufa Fria – das 09.00 às 17.00

– das 09.00 às 17.00 Jardim da Cerca da Graça – 07.30 às 21.00

– 07.30 às 21.00 Jardim do Caracol da Penha – das 07.00 às 21.00

– das 07.00 às 21.00 Parque Infantil da Quinta de São António – das 09.00 às 18.00

– das 09.00 às 18.00 Parque Infantil do Parque Eduardo VII – das 09.00 às 17.30

– das 09.00 às 17.30 Quinta Conde d’Arcos – das 06.15 às 20.00

– das 06.15 às 20.00 Quinta da Paz – das 06.15 às 21.00

– das 06.15 às 21.00 Quinta das Carmelitas – das 06.15 às 20.00

– das 06.15 às 20.00 Quinta das Flores – das 07.00 às 20.30

– das 07.00 às 20.30 Tapada das Necessidades – das 08.00 às 18.00 (Portão Sul) | das 08.00 às 17.45 (Portão Norte)

Além destes locais, existem outros em Lisboa cujos horários sofrem alterações durante o período de Inverno (os espaços geridos por juntas de freguesia, por exemplo). São os casos do Jardim Silva Porto (Mata de Benfica), que está aberto entre as 07.00 e as 19.00 de 1 de Outubro a 31 de Março, ou do Jardim do Torel, que abre às 07.00 e fecha às 20.00, no mesmo período. O Parque da Quinta das Conchas e dos Lilases, por sua vez, abre às 06.00 e fecha às 20.00 (duas horas mais cedo do que no horário de Verão) entre Outubro e Março. Já o Jardim da Estrela, por exemplo, mantém o mesmo horário todo o ano, abrindo às 07.00 e fechando à meia-noite.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn