Passa a Palavra: vem aí uma semana de histórias em Oeiras

O festival Passa a Palavra regressa a Oeiras de 6 a 9 de Novembro. Este ano, o destaque são as vozes femininas.

Oeiras está prestes a receber, pela oitava vez consecutiva, o festival internacional Passa a Palavra. Durante quatro dias, de 6 a 9 de Novembro, a iniciativa dedicada à narração oral celebra as histórias, quem as escuta, quem as conta e quem as inventa. A programação, a realizar-se no centro histórico e nas bibliotecas municipais, inclui actividades para todas as idades e reúne narradores de Portugal, Espanha e Palestina.

Este ano, o destaque são as vozes femininas e presta-se homenagem à escritora Alice Vieira. “Face ao retrocesso no respeito pelas mulheres e pelos seus direitos, em Portugal e no mundo, sentimos necessidade de trazer as suas vozes para o centro da nossa programação”, justifica-se em comunicado da organização, que convidou mulheres e homens que “trabalham o tema do feminino com inteligência e sensibilidade”. Manuel Garrido (Espanha), Fidaa Ataya (Palestina), Ana Sofia Paiva e Miguel Gouveia (Portugal) foram desafiados a criar sessões de contos especiais.

“Como podemos em conjunto, homens e mulheres, gerar espaços de encontro e diálogo, ajudando a criar uma cultura de cuidado e de paz? Trazemos para o festival olhares sensíveis sobre o que nos rodeia e sobre os desafios que enfrentamos como pessoas e como comunidades, neste planeta que é a nossa casa comum”, acrescenta-se na mesma nota, que destaca ainda o facto de todas as actividades serem gratuitas, à excepção do Jantar Narrado (20€), que acontece a 6 de Novembro, às 20.00, no Chá da Barra Villa.

No dia de abertura do festival, além do Jantar Narrado, inaugura-se a exposição "Retratos Contados de Alice Vieira", às 18.00, no Mercado Municipal de Oeiras. Patente até dia 9, poderá ser visitada também no sábado, das 10.00 às 20.00, e no domingo, das 10.00 às 18.00.

Já entre os dias 8 e 9 de Novembro, a programação conta ainda com mais de uma dúzia de sessões de contos, algumas em estreia absoluta, em vários locais do concelho, como a Biblioteca Municipal de Barcarena, a Biblioteca e o Mercado Municipal de Oeiras, a Livraria-Galeria Municipal Verney ou o jardim da antiga taberna da Rua Cândido dos Reis.

Estão ainda previstos dois espectáculos no Palácio Egipto – Penélope, Helena e outras mulheres, de Susana Cecílio (Portugal) e Contos colorados: en boca de muller, de Vero Rilo e Ángeles Goás (Galiza) – e uma ocupação popular do espaço público, no Largo 5 de Outubro, bem como várias actividades paralelas.

Além do Mercadinho Passa a Palavra – a funcionar todos os dias, a partir das 10.00, no Mercado Municipal de Oeiras –, destacamos, por exemplo, as diferentes oficinas, incluindo uma de construção de brinquedos tradicionais de madeira, com Trovadoras Itinerantes, na Livraria-Galeria Municipal Verney; e os Piquenique de Livros com Paula Cusati, no jardim da antiga taberna da Rua Cândido dos Reis. Mas, para não perder nada, o melhor é consultar a agenda completa online.

Oeiras, vários locais do concelho. 6-9 Nov, vários horários. Grátis, excepto o Jantar Narrado no dia 6 (20€, reservas até dia 4).

