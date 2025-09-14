Património em obras: visitas aos “bastidores” começam a 17 de Setembro

É a primeira vez que o público é convidado a visitar algumas das principais obras do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). A iniciativa, que integra a programação das Jornadas Europeias do Património, dará acesso aos “bastidores” de 18 das 85 intervenções financiadas pelo programa, que está orçado em cerca de 241 milhões de euros. A ideia é dar a conhecer ao público “as múltiplas frentes de trabalho envolvidas”, nomeadamente nas áreas da conservação, restauro, arquitectura, engenharia e arqueologia.

As visitas guiadas, que arrancam a 17 de Setembro e se prolongam até dia 20, vão ser conduzidas por técnicos dos próprios sítios, monumentos e edifícios históricos, bem como do Departamento de Projectos e Obras do Património Cultural – Instituto Público (PC, IP), que substituiu a Direcção-Geral do Património Cultural aquando da sua extinção, em 2023. Mas, atenção, é necessária inscrição prévia através de formulário online.

Em Lisboa, poderá aceder aos “bastidores” da Torre de Belém (17 Set, Qua 11.00), do Museu Nacional de Arte Antiga (17 Set, Qua 15.00), do Mosteiro dos Jerónimos (18 Set, Qui 11.00), do Museu Nacional de Arqueologia (18 Set, Qui 12.00) e do Teatro D. Maria II (18-19 Set, Qui 5.00, Sex 10.00 e 12.00). Mas há muito mais para ver, de norte a sul do país, como o Mosteiro de Santa Clara a Nova, em Coimbra, ou a Capela de Nossa Senhora das Salas, em Sines, por exemplo.

Está também prevista a abertura do Forte de Sacavém, para dar a conhecer “um dos mais relevantes acervos arquivísticos à sua guarda: o Arquivo de Património Arquitectónico”, como se lê em comunicado do PC, IP. Enquadrada também no programa das Jornadas, esta acção inclui ainda três palestras, entre os dias 18 e 20 de Setembro. Para participar, terá de se inscrever por e-mail (sipa@patrimoniocultural.gov.pt).

