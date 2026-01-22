Subscrever
Notícias

‘Pecadores’ bate recorde de nomeações de ‘Titanic’, ‘Eva’ e ‘La La Land’ nos Óscares

O filme de Ryan Coogler fez história esta quarta-feira ao receber 16 nomeações aos prémios da Academia norte-americana de cinema.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
Sinners
Warner Bros | Sinners
Pecadores não bateu o recorde de nomeações aos Óscares, a longa-metragem de Ryan Coogler esmagou esse recorde. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana revelou esta quarta-feira, 22 de Janeiro, a lista de nomeações para os mais cobiçados prémios da indústria do cinema e o destaque vai quase integralmente para o filme protagonizado por Michael B. Jordan, que subiu uma bitola histórica ao conquistar 16 nomeações, ultrapassando Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016).

O thriller de terror da Warner Bros., realizado por Ryan Coogler, responsável por filmes como Creed ou Black Panther, está nomeado nas principais categorias, incluindo melhor filme, melhor realização e melhor argumento original. Entre os actores, Michael B. Jordan, que interpreta os gémeos criminosos Smoke e Stack, que enfrentam um mal sobrenatural no Mississippi de 1932, figura na categoria de melhor actor, enquanto Wunmi Mosaku está nomeada para melhor actriz secundária.

Outros filmes em destaque incluem Batalha Atrás de Batalha, com 13 nomeações, seguido de Frankenstein, Marty Supreme e Valor Sentimental, cada um com nove nomeações, e Hamnet, com oito.

O thriller brasileiro O Agente Secreto conseguiu quatro nomeações, incluindo melhor filme internacional, e Wagner Moura (Narcos, Tropa de Elite) como melhor actor. O filme de Kleber Mendonça Filho (Bacurau) acompanha Armando, um professor perseguido durante a ditadura militar em Recife, em 1977. A obra tornou-se, a par de A Cidade de Deus de Fernando Meirelles, o filme brasileiro com mais nomeações e espera continuar o trabalho de Ainda Estou Aqui de Walter Salles, que no ano passado venceu uma estatueta dourada, na categoria de melhor filme internacional. Os restantes filmes nomeados nesta categoria incluem SirätFoi Só Um Acidente, Valor SentimentalThe Voice of Hind Rajab.

Entre as categorias de interpretação, Timothée Chalamet concorre pelo seu desempenho em Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Batalha Atrás de Batalha e Ethan Hawke em Blue Moon. No feminino, Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor Sentimental) e Emma Stone (Bugonia) disputam a estatueta de melhor actriz. O novo prémio de melhor casting trouxe ainda mais visibilidade a filmes como Hamnet, Marty Supreme, Batalha Atrás de Batalha, O Agente Secreto e Pecadores, todos nomeados nesta primeira edição da categoria.

A cerimónia, marcada para 15 de Março, será apresentada pelo humorista norte-americano Conan O’Brien no Dolby Theatre, em Los Angeles.

A lista completa dos nomeados:

Melhor Filme 
Bugonia  
F1  
Frankenstein  
Hamnet  
Marty Supreme  
Batalha Atrás de Batalha  
O Agente Secreto  
Valor Sentimental  
Pecadores 
Sonhos e Comboios 

Melhor Actor Principal 
Timothée Chalamet — Marty Supreme  
Leonardo DiCaprio — Batalha Atrás de Batalha  
Ethan Hawke — Blue Moon  
Michael B. Jordan — Pecadores 
Wagner Moura — O Agente Secreto 

Melhor Actor Secundário 
Benicio Del Toro — Batalha Atrás de Batalha  
Jacob Elordi — Frankenstein  
Delroy Lindo — Pecadores 
Sean Penn — Batalha Atrás de Batalha  
Stellan Skarsgård — Valor Sentimental 

Melhor Actriz Principal 
Jessie Buckley — Hamnet  
Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You  
Kate Hudson — Song Sung Blue  
Renate Reinsve — Valor Sentimental  
Emma Stone — Bugonia 

Melhor Actriz Secundária 
Elle Fanning — Sentimental Value  
Inga Ibsdotter Lilleaas — Valor Sentimental  
Amy Madigan — Weapons  
Wunmi Mosaku — Pecadores 
Teyana Taylor — Batalha Atrás de Batalha  

Melhor Filme de Animação 
Arco  
Elio  
KPop Demon Hunters  
Little Amélie or the Character of Rain  
Zootopia 2 

Melhor Casting 
Hamnet — Nina Gold  
Marty Supreme — Jennifer Venditti  
Batalha Atrás de Batalha — Cassandra Kulukundis  
O Agente Secreto — Gabriel Domingues  
Pecadores — Francine Maisler 

Melhor Realização 
Hamnet — Chloé Zhao  
Marty Supreme — Josh Safdie  
Batalha Atrás de Batalha — Paul Thomas Anderson  
Valor Sentimental — Joachim Trier  
Pecadores — Ryan Coogler 

Melhor Documentário (Longa-Metragem) 
The Alabama Solution  
Come See Me in the Good Light  
Cutting through Rocks  
Mr. Nobody against Putin  
The Perfect Neighbor 

Melhor Filme Internacional 
Brasil — O Agente Secreto  
França — Foi Apenas Um Acidente 
Noruega — Valor Sentimental 
Espanha — Sirāt  
Tunísia — The Voice of Hind Rajab 

Melhor Banda Sonora Original 
Bugonia — Jerskin Fendrix  
Frankenstein — Alexandre Desplat  
Hamnet — Max Richter  
Batalha Atrás de Batalha — Jonny Greenwood  
Pecadores — Ludwig Göransson 

Melhor Canção Original 
“Dear Me” — Diane Warren: Relentless  
“Golden” — KPop Demon Hunters  
“I Lied To You” — Pecadores 
“Sweet Dreams Of Joy” — Viva Verdi!  
“Train Dreams” — Sonhos e Comboios 

Melhor Argumento Adaptado 
Bugonia — Will Tracy  
Frankenstein — Guillermo del Toro  
Hamnet — Chloé Zhao & Maggie O’Farrell  
Batalha Atrás de Batalha — Paul Thomas Anderson  
Sonhos e Comboios — Clint Bentley & Greg Kwedar 

Melhor Argumento Original 
Blue Moon — Robert Kaplow  
Foi Apenas Um Acidente — Jafar Panahi e colaboradores  
Marty Supreme — Ronald Bronstein & Josh Safdie  
Valor Sentimental — Eskil Vogt & Joachim Trier  
Pecadores — Ryan Coogler 

