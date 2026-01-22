[category]
[title]
O filme de Ryan Coogler fez história esta quarta-feira ao receber 16 nomeações aos prémios da Academia norte-americana de cinema.
Pecadores não bateu o recorde de nomeações aos Óscares, a longa-metragem de Ryan Coogler esmagou esse recorde. A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas norte-americana revelou esta quarta-feira, 22 de Janeiro, a lista de nomeações para os mais cobiçados prémios da indústria do cinema e o destaque vai quase integralmente para o filme protagonizado por Michael B. Jordan, que subiu uma bitola histórica ao conquistar 16 nomeações, ultrapassando Eva (1950), Titanic (1997) e La La Land (2016).
O thriller de terror da Warner Bros., realizado por Ryan Coogler, responsável por filmes como Creed ou Black Panther, está nomeado nas principais categorias, incluindo melhor filme, melhor realização e melhor argumento original. Entre os actores, Michael B. Jordan, que interpreta os gémeos criminosos Smoke e Stack, que enfrentam um mal sobrenatural no Mississippi de 1932, figura na categoria de melhor actor, enquanto Wunmi Mosaku está nomeada para melhor actriz secundária.
Outros filmes em destaque incluem Batalha Atrás de Batalha, com 13 nomeações, seguido de Frankenstein, Marty Supreme e Valor Sentimental, cada um com nove nomeações, e Hamnet, com oito.
O thriller brasileiro O Agente Secreto conseguiu quatro nomeações, incluindo melhor filme internacional, e Wagner Moura (Narcos, Tropa de Elite) como melhor actor. O filme de Kleber Mendonça Filho (Bacurau) acompanha Armando, um professor perseguido durante a ditadura militar em Recife, em 1977. A obra tornou-se, a par de A Cidade de Deus de Fernando Meirelles, o filme brasileiro com mais nomeações e espera continuar o trabalho de Ainda Estou Aqui de Walter Salles, que no ano passado venceu uma estatueta dourada, na categoria de melhor filme internacional. Os restantes filmes nomeados nesta categoria incluem Sirät, Foi Só Um Acidente, Valor Sentimental e The Voice of Hind Rajab.
Entre as categorias de interpretação, Timothée Chalamet concorre pelo seu desempenho em Marty Supreme, Leonardo DiCaprio por Batalha Atrás de Batalha e Ethan Hawke em Blue Moon. No feminino, Jessie Buckley (Hamnet), Rose Byrne (Se Eu Tivesse Pernas Dava-te um Pontapé), Kate Hudson (Song Sung Blue), Renate Reinsve (Valor Sentimental) e Emma Stone (Bugonia) disputam a estatueta de melhor actriz. O novo prémio de melhor casting trouxe ainda mais visibilidade a filmes como Hamnet, Marty Supreme, Batalha Atrás de Batalha, O Agente Secreto e Pecadores, todos nomeados nesta primeira edição da categoria.
A cerimónia, marcada para 15 de Março, será apresentada pelo humorista norte-americano Conan O’Brien no Dolby Theatre, em Los Angeles.
A lista completa dos nomeados:
Melhor Filme
Bugonia
F1
Frankenstein
Hamnet
Marty Supreme
Batalha Atrás de Batalha
O Agente Secreto
Valor Sentimental
Pecadores
Sonhos e Comboios
Melhor Actor Principal
Timothée Chalamet — Marty Supreme
Leonardo DiCaprio — Batalha Atrás de Batalha
Ethan Hawke — Blue Moon
Michael B. Jordan — Pecadores
Wagner Moura — O Agente Secreto
Melhor Actor Secundário
Benicio Del Toro — Batalha Atrás de Batalha
Jacob Elordi — Frankenstein
Delroy Lindo — Pecadores
Sean Penn — Batalha Atrás de Batalha
Stellan Skarsgård — Valor Sentimental
Melhor Actriz Principal
Jessie Buckley — Hamnet
Rose Byrne — If I Had Legs I’d Kick You
Kate Hudson — Song Sung Blue
Renate Reinsve — Valor Sentimental
Emma Stone — Bugonia
Melhor Actriz Secundária
Elle Fanning — Sentimental Value
Inga Ibsdotter Lilleaas — Valor Sentimental
Amy Madigan — Weapons
Wunmi Mosaku — Pecadores
Teyana Taylor — Batalha Atrás de Batalha
Melhor Filme de Animação
Arco
Elio
KPop Demon Hunters
Little Amélie or the Character of Rain
Zootopia 2
Melhor Casting
Hamnet — Nina Gold
Marty Supreme — Jennifer Venditti
Batalha Atrás de Batalha — Cassandra Kulukundis
O Agente Secreto — Gabriel Domingues
Pecadores — Francine Maisler
Melhor Realização
Hamnet — Chloé Zhao
Marty Supreme — Josh Safdie
Batalha Atrás de Batalha — Paul Thomas Anderson
Valor Sentimental — Joachim Trier
Pecadores — Ryan Coogler
Melhor Documentário (Longa-Metragem)
The Alabama Solution
Come See Me in the Good Light
Cutting through Rocks
Mr. Nobody against Putin
The Perfect Neighbor
Melhor Filme Internacional
Brasil — O Agente Secreto
França — Foi Apenas Um Acidente
Noruega — Valor Sentimental
Espanha — Sirāt
Tunísia — The Voice of Hind Rajab
Melhor Banda Sonora Original
Bugonia — Jerskin Fendrix
Frankenstein — Alexandre Desplat
Hamnet — Max Richter
Batalha Atrás de Batalha — Jonny Greenwood
Pecadores — Ludwig Göransson
Melhor Canção Original
“Dear Me” — Diane Warren: Relentless
“Golden” — KPop Demon Hunters
“I Lied To You” — Pecadores
“Sweet Dreams Of Joy” — Viva Verdi!
“Train Dreams” — Sonhos e Comboios
Melhor Argumento Adaptado
Bugonia — Will Tracy
Frankenstein — Guillermo del Toro
Hamnet — Chloé Zhao & Maggie O’Farrell
Batalha Atrás de Batalha — Paul Thomas Anderson
Sonhos e Comboios — Clint Bentley & Greg Kwedar
Melhor Argumento Original
Blue Moon — Robert Kaplow
Foi Apenas Um Acidente — Jafar Panahi e colaboradores
Marty Supreme — Ronald Bronstein & Josh Safdie
Valor Sentimental — Eskil Vogt & Joachim Trier
Pecadores — Ryan Coogler
📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn
[category]
[title]
Discover Time Out original video