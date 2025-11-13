Lisboa

Lisboa

Notícias

Pensar fora da caixa? Só depois de provar tudo o que vem dentro desta.

Não dizemos quais são (ainda), mas são dez dos grandes restaurantes da cidade. A nova caixa 2por1 Deluxe está em pré-venda e promete fazer de 2026 um ano passado de barriga cheia.

Escrito por
Editores da Time Out Lisboa
caixas 2por1
D.R.
Chamem-lhe tradição gastronómica ou sermos muito amiguinhos: a Time Out volta a pôr Lisboa à mesa com uma nova edição das Caixas 2por1 Deluxe: 10 Grandes Restaurantes de Lisboa. E como não queremos que lhe falte nada enquanto começa a preparar a lista de Natal, já estão em pré-venda exclusiva na FNAC. 

Este ano a caixa é mesmo imperdível: dez restaurantes de topo, escolhidos a dedo e com o selo de aprovação dos especialistas em comes e bebes. É o bilhete dourado (literalmente) para provar o melhor da cidade à mesa, com 50% de desconto numa refeição para duas pessoas.

A caixa é limitada e, como sempre, os mais curiosos são os primeiros na fila. Um conselho? Garanta a sua antes que esgote e prepare-se para descobrir, um jantar de cada vez, quem são afinal os 10 grandes.

Garanta já o seu lugar à mesa.

