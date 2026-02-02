Pet Festival está de volta à FIL com experiências para toda a família

Todos os entusiastas e amigos dos animais de companhia estão convidados para aparecer na FIL de 6 a 8 de Fevereiro.

O Pet Festival está de volta à FIL, no Parque das Nações, entre 6 e 8 de Fevereiro. A programação inclui as competições oficiais do Clube Português de Canicultura, uma exposição felina e várias conversas e workshops em torno do bem-estar animal, com dicas para cuidar de diferentes espécies, de hamsters a répteis. Os bilhetes já estão à venda.

“​​Durante três dias, cães, gatos, pequenos mamíferos, répteis, animais de quinta e até espécies exóticas assumem o protagonismo num evento que, este ano, se organiza em diferentes 'Mundos Pet', cada um com programação dedicada e actividades ao vivo”, lê-se no comunicado da iniciativa, que no ano passado levou cerca de 25 mil visitantes à FIL.

Além de integrar as competições oficiais do Clube Português de Canicultura, o “Mundo do Cão” vai ser palco de várias demonstrações, incluindo treino, obediência e agilidade, destacando-se também a área de grooming, com seminários gratuitos e acções de formação, bem como um novo lounge dedicado à partilha de informação sobre as várias raças de cães.

No “Mundo do Gato”, haverá a habitual exposição felina, sempre um dos grandes pontos de atracção, acompanhada por conversas. Já o “Mundo Exótico”, dedicado a répteis e espécies exóticas, será um dos espaços mais surpreendentes do festival, com exposições e workshops.

Furões e roedores ganham destaque nos encontros do “Mundo dos Pequenos Mamíferos”, ideal para quem quer aprender mais sobre estas espécies, cada vez mais presentes nas famílias portuguesas. Além disso, está previsto um workshop para aprender a construir um alojamento para hamsters com um orçamento reduzido.

Pensado para famílias e escolas, o “Mundo dos Animais de Quinta” traz o campo à cidade com experiências educativas, que promovem a aprendizagem, o bem-estar e a sensibilização para todas as idades. Entre as várias actividades disponíveis, destacam-se as terapias assistidas por animais de quinta, proporcionando momentos de interacção e descoberta únicos para todos os visitantes.

Há ainda zonas dedicadas a aves, ao universo equino – com passeios de charrete e volteio a cavalo dinamizados pela Guarda Nacional Republicana, por exemplo – e à aquariofilia – vai poder participar num workshop de minipaisagismo e ficar a saber mais sobre alimentação para peixes em cativeiro. Além disso, estão confirmadas várias actividades para crianças, como uma mini-escavação paleontológica de dinossauros. O melhor é estar atento à agenda.

Nesta edição, a organização do Pet Festival reforça também o seu compromisso com o bem-estar animal e a adopção responsável através do Espaço Pedagógico, com curadoria da Animalife, que irá promover boas práticas, sensibilização e informação ao público.

Os bilhetes, à venda na bilheteira online da FIL e no local, custam 12€. Há ainda packs de três e quatro bilhetes individuais, válidos para uma entrada por pessoa, em qualquer dia do evento, a 30€ e 35€, respectivamente. Já os animais de companhia, entram de forma gratuita, através do acesso do pavilhão 3, desde que sejam cumpridas as regras do regulamento em vigor.

Rua do Bojador. 6-8 Fev, Sex-Sáb 10.00-22.00, Dom 10.00-20.00. 12€ (bilhete avulso), 30€ (três bilhetes individuais), 35€ (quatro bilhetes individuais), grátis até aos 4 anos

