Pizzoteca regressa com festa de música electrónica na cozinha do Sophia

A Fuse Records leva a música electrónica para um espaço pouco convencional, transformando a cozinha do Sophia Pizzoteca & Bar num ponto de encontro de pizzas e DJs.

Sophia, restaurante na Lx Factory
Já experimentou dançar com os dedos gordurosos? A música electrónica volta a invadir um espaço pouco habitual, desta vez com a terceira edição da Pizzoteca, a festa que mistura DJs e pizzas acabadas de sair do forno. Depois de duas edições esgotadas, esta festa de entrada gratuita regressa ao Sophia Pizzoteca & Bar, na Lx Factory, a 31 de Janeiro. 

Neste evento, a Fuse Records volta a assumir o controlo da banda sonora, instalando o DJ directamente na cozinha, enquanto o restaurante continua em pleno funcionamento. A partir das 18.00, a música acompanha o ritmo do serviço, os cocktails circulam, as mesas vão-se afastando e o espaço transforma-se gradualmente num ponto de encontro informal para quem vem jantar e quem acaba a dançar.

A entrada é gratuita, mediante registo prévio através das páginas oficiais de Instagram do Sophia Pizzoteca & Bar e da Fuse Records. Nas edições anteriores, passaram pelo espaço nomes como Bryto, NOX, Sheri Vari, Mindu e Mdusa, DJs que ajudaram a definir a identidade sonora do projecto e a provar que este género pode existir fora dos seus circuitos habituais.

Rua Rodrigues Faria, 103 (Alcântara). 31 Jan, Sáb 18.00. Entrada gratuita

