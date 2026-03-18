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Placebo trazem digressão de 30 anos ao Porto e a Lisboa

A banda de Brian Molko regressa a Portugal em Setembro para dois concertos que marcam o arranque da nova tour europeia. Vêm revisitar os primeiros dois discos.

Hugo Geada
Escrito por
Hugo Geada
Jornalista
placebo
©DR
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A tour de digressão dos 30 anos dos Placebo vai começar por Portugal. Com concertos agendados no Porto e em Lisboa, a banda liderada por Brian Molko sobe ao palco da Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota a 28 de Setembro e ao do Campo Pequeno no dia seguinte, 29 de Setembro.

A digressão, intitulada Placebo 30th Anniversary Tour, vai percorrer várias cidades europeias. Nestes concertos, o grupo vai centrar-se nos dois primeiros discos, Placebo (1996) e Without You I'm Nothing (1998), recuperando alguns dos temas mais marcantes desse período, incluindo canções que não são tocadas ao vivo há mais de duas décadas.

Antes disso, a 19 de Junho, chega Placebo RE:CREATED, uma reinterpretação do álbum de estreia. Em comunicado, a banda descreve o projecto como um ponto de encontro entre o passado e o presente, uma forma de revisitar o início de carreira, mantendo a identidade das canções mas com a experiência acumulada ao longo de três décadas.

Os bilhetes para os concertos no Porto e em Lisboa são postos à venda a 27 de Março, com preços a partir dos 45 euros. No Porto, os valores vão até aos 55 euros para lugares sentados. Está também prevista uma pré-venda para subscritores da newsletter da promotora Everything Is New, que decorre entre 25 e 27 de Março.

Super Bock Arena – Pavilhão Rosa Mota (Porto). 28 Set (Seg). 42€-55€; Sagres Campo Pequeno (Lisboa). 29 Set (Ter). 26€-55€

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