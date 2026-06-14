Conseguimos, amigos – o pico do Verão aproxima-se a passos largos e isso significa que as nossas tão aguardadas férias grandes também. Mas, se ainda tem dias suficientes para mais uma escapadinha, e há uma pessoa especial em mente com quem gostava de ir, preste atenção.

A Byway, uma agência de viagens focada em slow travel, acabou de anunciar que está a oferecer uma viagem para duas pessoas à Veneza dos Alpes.

É isso mesmo – você e um acompanhante com muita sorte podem habilitar-se a ganhar uma viagem ao Lago Annecy via Paris, desenhada à medida para demonstrar por que razão o slow travel é a melhor opção. Os vencedores vão apanhar o Eurostar rumo à capital francesa antes de embarcarem num segundo comboio em direcção ao sul, e tudo isto serve para celebrar o novíssimo programa de recomendação da plataforma, o "Give £50, Get £50".

Como entrar no concurso

Tudo o que precisa de fazer para concorrer é nomear um amigo que considere merecedor de uma viagem de sonho em modo slow-travel como esta, e explicar brevemente o porquê neste formulário online. Também terá de aceitar inscrever-te na newsletter da Byway e criar conteúdos para a mesma e para os seus canais de redes sociais – e já está.

Por que razão deve participar

A Europa está cheia de cidades incríveis, mas Paris é... bem, Paris. Com restaurantes de classe mundial, bistrôs adoráveis, pastelarias capazes de mudar uma vida e uma arte e cultura imbatíveis, é o destino definitivo para uma escapadinha urbana.

Quanto a Annecy, a alcunha "Veneza dos Alpes" fala por si. Aqui vai encontrar uma zona velha pitoresca e incrivelmente bem conservada, além de todas as vistas deslumbrantes sobre o lago com que poderia sonhar. De facto, acabámos de a eleger como um dos melhores locais para mulheres que viajam sozinhas.

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