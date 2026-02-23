Poeiras de África vão tornar opaco o céu de Lisboa

O céu deverá ficar opaco esta terça-feira, 24 de Fevereiro, nas regiões do Centro e do Sul. Prevê-se que poeiras atravessem o país a elevadas altitudes.

Poeiras do deserto do Sara e fumo proveniente da queima sazonal de biomassa na África Equatorial deverão juntar-se numa grande nuvem que está a atravessar o Atlântico Norte e deverá chegar a Portugal esta terça-feira, dia em que o Sul e Centro do país deverão apresentar um céu opaco, como dá conta o jornal Público.

As partículas empurradas pelos ventos Calima deverão, ainda assim, deslocar-se a altitudes relativamente elevadas, o que faz prever que pousem na superfície terrestre apenas no Norte do país.

O Serviço de Monitorização da Atmosfera do programa europeu Copérnico, que está a acompanhar a situação, alerta para possíveis impactos na visibilidade, na qualidade do ar e na deposição de poeiras em várias regiões da Europa.

