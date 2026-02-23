Subscrever
Language:
PortuguêsEnglishEspañol

Choose a Time Out City

Choose a Time Out Market

Lisboa

Notícias

Poeiras de África vão tornar opaco o céu de Lisboa

O céu deverá ficar opaco esta terça-feira, 24 de Fevereiro, nas regiões do Centro e do Sul. Prevê-se que poeiras atravessem o país a elevadas altitudes.

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Deserto do Sara
DR | Deserto do Sara
Publicidade

Poeiras do deserto do Sara e fumo proveniente da queima sazonal de biomassa na África Equatorial deverão juntar-se numa grande nuvem que está a atravessar o Atlântico Norte e deverá chegar a Portugal esta terça-feira, dia em que o Sul e Centro do país deverão apresentar um céu opaco, como dá conta o jornal Público.

As partículas empurradas pelos ventos Calima deverão, ainda assim, deslocar-se a altitudes relativamente elevadas, o que faz prever que pousem na superfície terrestre apenas no Norte do país.

O Serviço de Monitorização da Atmosfera do programa europeu Copérnico, que está a acompanhar a situação, alerta para possíveis impactos na visibilidade, na qualidade do ar e na deposição de poeiras em várias regiões da Europa.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn

Últimas notícias
    Publicidade
    Voltar ao topo

    Sobre nós

    Contacte-nos

    Time Out Worldwide

      Mapa do site
      © 2026 Time Out England Limited and affiliated companies owned by Time Out Group Plc. All rights reserved. Time Out is a registered trademark of Time Out Digital Limited.