Está a reabrir após um incêndio florestal devastador no Verão passado, mas os banhistas não estão muito felizes com os novos regulamentos – eis tudo o que sabemos.

A época balnear está (finalmente) à porta e, embora isso seja sinónimo de banhos de sol e de mar, também significa garantir que se barra uma boa quantidade de protector solar no corpo e que se passam vários intervalos a recuperar à sombra. Afinal de contas, malta, a protecção contra o sol não é nenhuma brincadeira.

No entanto, isso acabou de se tornar um pouco mais complicado numa praia específica da Sardenha que, segundo consta, implementou uma proibição do uso de guarda-sóis por qualquer pessoa com idade superior a 10 anos e inferior a 65.

Sim, leu bem – de acordo com o jornal britânico The Guardian, Punta Molentis, uma enseada idílica em Villasimìus, na costa sudeste da ilha, lançou uma iniciativa para preservar o seu ambiente natural e, como parte disso, só está a permitir o uso de guarda-sóis para crianças pequenas e para quem tiver 66 ou mais anos.

A praia está a reabrir depois de ter fechado em Julho de 2025 na sequência de um incêndio florestal, e já cobra aos visitantes 10€ para acederem às suas areias finas. Não o deixará em choque saber que as tendas e gazebos também estão proibidos.

A autarquia de Villasimìus afirmou que o incêndio, juntamente com o que foi descrito como "acontecimentos meteorológicos marinhos excepcionais", os forçou a impor regulamentos mais restritos sobre o uso da praia para preservar o seu "património para as gerações futuras", mas, como é compreensível, as novas regras geraram reacções mistas.

Um comentador do post de Facebook em que a autarquia anunciou as directrizes disse: "Para abrir um guarda-sol tenho de alugar uma criança??" Outro: "Então, para vir à praia com um guarda-sol, ou trago o meu avô ou preciso de ter um filho entre hoje e amanhã?"

Isto levou inclusivamente a apelos de boicote à praia, embora muitas pessoas tenham dito que iriam simplesmente para outro lado para garantir que se podem proteger do sol em segurança.

As regras vão manter-se em vigor até ao final de Outubro.

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