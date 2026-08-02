Portugal é o oitavo melhor país do mundo para expats em 2026

Pelo terceiro ano consecutivo, a coroa vai para o Panamá. É o melhor país do mundo para expats. Portugal também está no topo da lista, apesar do mercado de trabalho.

Mudar de país tem imensas implicações. Ao considerar essa possibilidade, o melhor é estar o mais bem informado possível sobre o destino antes de fazer as malas.

Felizmente, a InterNations acaba de lançar os resultados do seu enorme inquérito anual Expat Insider, que recolhe a perspectiva daqueles que se mudaram para o estrangeiro para determinar onde as pessoas são mais felizes, mais satisfeitas com a sua situação financeira, quão boas são as infra-estruturas e a facilidade com que fazem amigos.

Qual é o melhor país do mundo para expats ?

Pelo impressionante terceiro ano consecutivo, o Panamá liderou o ranking da InterNations dos melhores países do mundo para expatriados – uma palavra que se tornou habitual para falar de imigrantes endinheirados, que não se mudam por necessidade. Porquê o Panamá? Segundo os dados do inquérito, o país ficou em segundo lugar nas categorias de “facilidade de instalação” e “bens essenciais para expatriados”, além de ser bastante acessível.

Cerca de 90% dos expatriados disseram que o seu rendimento disponível é suficiente para viver uma vida confortável, e 76% afirmaram estar contentes com a sua situação financeira actual.

O país não se sai tão bem no que toca à qualidade das suas estradas ou do seu ambiente urbano, mas uma proporção impressionantemente alta de expatriados – 34% – disse que viveria lá para sempre com todo o gosto.

Shutterstock Portobelo, Panamá

O México classificou-se em segundo lugar, com os inquiridos a elogiarem a simpatia dos locais e a facilidade com que conseguem fazer amigos. A Tailândia ficou em terceiro, com 86% das pessoas a dizerem que vivem uma vida feliz por lá.

Portugal está na oitava posição. Segundo este inquérito, o país apresenta um dos mais acentuados contrastes em 2026: a posição do topo do ranking é conseguida apesar do “modesto” 29.º lugar no Índice de Trabalho no Estrangeiro. A subcategoria de Perspectivas de Carreira é mesmo classificada como a pior a nível mundial (31.º lugar). “Óptimo país, mau mercado de trabalho”, lê-se no relatório.

Os 10 melhores países para expatriados em 2026

Panamá México Tailândia Emirados Árabes Unidos Brasil Espanha Singapura Portugal Malásia Luxemburgo

Para ver o ranking completo, incluindo que países foram eleitos como os piores locais para os expatriados viverem, dê um salto ao site da InterNations.

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