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Portugal é o oitavo melhor país do mundo para expats em 2026

Pelo terceiro ano consecutivo, a coroa vai para o Panamá. É o melhor país do mundo para expats. Portugal também está no topo da lista, apesar do mercado de trabalho.

Liv Kelly
Escrito por
Liv Kelly
Travel Writer
Miradouro de São Pedro de Alcântara
Rita Chantre | Miradouro de São Pedro de Alcântara
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Mudar de país tem imensas implicações. Ao considerar essa possibilidade, o melhor é estar o mais bem informado possível sobre o destino antes de fazer as malas.

Felizmente, a InterNations acaba de lançar os resultados do seu enorme inquérito anual Expat Insider, que recolhe a perspectiva daqueles que se mudaram para o estrangeiro para determinar onde as pessoas são mais felizes, mais satisfeitas com a sua situação financeira, quão boas são as infra-estruturas e a facilidade com que fazem amigos.

Qual é o melhor país do mundo para expats?

Pelo impressionante terceiro ano consecutivo, o Panamá liderou o ranking da InterNations dos melhores países do mundo para expatriados – uma palavra que se tornou habitual para falar de imigrantes endinheirados, que não se mudam por necessidade. Porquê o Panamá? Segundo os dados do inquérito, o país ficou em segundo lugar nas categorias de “facilidade de instalação” e “bens essenciais para expatriados”, além de ser bastante acessível.

Cerca de 90% dos expatriados disseram que o seu rendimento disponível é suficiente para viver uma vida confortável, e 76% afirmaram estar contentes com a sua situação financeira actual.

O país não se sai tão bem no que toca à qualidade das suas estradas ou do seu ambiente urbano, mas uma proporção impressionantemente alta de expatriados – 34% – disse que viveria lá para sempre com todo o gosto.

Portobelo, Panamá
ShutterstockPortobelo, Panamá

O México classificou-se em segundo lugar, com os inquiridos a elogiarem a simpatia dos locais e a facilidade com que conseguem fazer amigos. A Tailândia ficou em terceiro, com 86% das pessoas a dizerem que vivem uma vida feliz por lá.

Portugal está na oitava posição. Segundo este inquérito, o país apresenta um dos mais acentuados contrastes em 2026: a posição do topo do ranking é conseguida apesar do “modesto” 29.º lugar no Índice de Trabalho no Estrangeiro. A subcategoria de Perspectivas de Carreira é mesmo classificada como a pior a nível mundial (31.º lugar). “Óptimo país, mau mercado de trabalho”, lê-se no relatório.

Os 10 melhores países para expatriados em 2026

  1. Panamá
  2. México
  3. Tailândia
  4. Emirados Árabes Unidos
  5. Brasil
  6. Espanha
  7. Singapura
  8. Portugal
  9. Malásia
  10. Luxemburgo

Para ver o ranking completo, incluindo que países foram eleitos como os piores locais para os expatriados viverem, dê um salto ao site da InterNations.

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