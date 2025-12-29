Portugal tem seis campos de golfe entre os melhores do mundo (dois perto de Lisboa)

Num ranking altamente competitivo, que avalia destinos de golfe à escala global, Portugal aparece seis vezes. Perto de Lisboa, os premiados são o Penha Longa e o Oitavos Dunes.

Portugal tem seis campos de golfe entre os melhores do mundo, segundo o ranking Golf World Top 100 Worlds Resorts, elaborado pela Today’s Golfer, uma das publicações de referência no universo do golfe. Entre os premiados portugueses, encontram-se o Penha Longa (79.º lugar) e o Oitavos Dunes (84.º lugar), ambos perto de Lisboa.

“O que é um resort de golfe? Este é um ponto importante a esclarecer, pois explica por que o resort X foi aprovado e o resort Y não. Defino um resort da seguinte forma: o campo e o alojamento devem pertencer à mesma empresa e o alojamento deve estar no mesmo local ou muito próximo. Sempre que houver um pequeno trajecto entre eles, o resort perde pontos na categoria ‘Localização’”, lê-se na introdução do guia, assinado pelo editor Chris Bertram, que garante ter visitado todos os premiados.

Os premiados foram avaliados segundo cinco critérios: os campos de golfe, a qualidade dos campos, o alojamento, outras comodidades não relacionadas com golfe e a já referida localização. Em primeiro lugar, encontra-se o Bandon Dunes, em Portland, EUA, mas Portugal é o destino da Europa Continental com o maior número de entradas: seis ao todo.

O campo da Quinta do Lago, no Algarve, é o primeiro premiado português a surgir, em 22.º lugar, tendo subido cinco lugares. “Este salto significativo é fácil de explicar: o majestoso hotel Conrad Algarve passou a fazer parte da equação. Anteriormente, a Quinta do Lago oferecia apenas o encantador, mas pequeno, Magnólia. Ao adquirir o Conrad, a Quinta do Lago adiciona as suas acomodações e comodidades de luxo à equação”, escreve Bertram.

Perto de Lisboa, surgem em 79.º e em 84.º lugar, respectivamente, o Penha Longa – integrado na paisagem natural das colinas de Sintra, é palco habitual de grandes competições da modalidade – e o Oitavos Dunes – localizado em Cascais, distingue-se segundo Bertram graças ao seu campo “projectado por Arthur Hills em terreno arenoso e com vista para o Oceano Atlântico”, mas também pelo hotel “com uma fabulosa área de piscina”, que também o impressionou (entretanto encerrado).

Encontram-se também na lista o Vilamoura Golf (Algarve) em 26.º lugar, o Praia D’El Rey (Algarve) em 32.º lugar e o Monte Rei (Óbidos) em 99.º lugar e pela primeira vez na lista; e, entre todos os premiados portugueses, o Vilamoura Golf – que subiu 30 lugares – é o grande destaque: “Nos próximos anos, acredito que irão disputar o título de melhor resort da Europa.”

