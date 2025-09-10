Post Malone: tudo o que precisa de saber sobre o concerto em Lisboa

[title]
Post Malone traz a sua maior digressão de sempre ao Estádio do Restelo, em Lisboa, a 14 de Setembro, pelas 19.00. É o último concerto da tour europeia e promete ser um espectáculo em grande escala, com o norte-americano a celebrar a mistura de géneros que sempre marcou a sua carreira – e agora também com a sua inesperada faceta country.
Quem é o Post Malone?
Austin Richard Post nasceu em Syracuse, Nova Iorque, em 1995, e é hoje conhecido como um dos artistas mais populares do mundo. Começou por se destacar no hip hop, com “White Iverson” (2015), e cedo se tornou um fenómeno global com temas como “Rockstar”, “Circles” ou “Sunflower”. Já vendeu mais de 80 milhões de discos, soma 18 nomeações aos Grammys e tem o recorde de mais músicas com certificação de diamante nos EUA.
Ele não era rapper? Porque é que agora canta músicas country?
Post Malone nunca foi artista de um só género. Misturou sempre rap, pop, R&B, rock e trap. Em 2024, decidiu mergulhar de vez no country com o álbum F-1 Trillion, que chegou ao número 1 da Billboard 200. O single “I Had Some Help”, com Morgan Wallen, foi número 1 durante seis semanas e valeu-lhe nomeações para os Grammys na categoria de música country.
Vem sozinho?
Não. A digressão europeia conta com a participação de Jelly Roll, um artista que partilha com Post Malone a capacidade de atravessar géneros musicais e transformar experiências pessoais difíceis em hinos de multidão.
Quem é o Jelly Roll? Devo estar entusiasmado para a sua actuação?
Jason Bradley DeFord, mais conhecido como Jelly Roll, nasceu em Nashville em 1984 e fez carreira entre o rap do sul dos EUA e a música country. Tornou-se uma figura conhecida da cena musical norte-americana em 2022, com os singles “Son of a Sinner” e “Need a Favor”. Venceu o prémio de Novo Artista do Ano nos CMA Awards de 2023 e tem sido descrito como uma das vozes mais autênticas do country contemporâneo. Segundo a Billboard, os seus concertos transformam estádios em encontros de redenção colectiva”, onde fala abertamente de vícios, quedas e superação. “Mais do que qualquer coisa, durante todo o seu concerto ficou claro que Jelly queria que cada uma das 70 mil pessoas na plateia se sentisse vista e, mesmo que fosse apenas por aquela hora, se sentisse menos sozinha”, pode ler-se.
Uhm... é verdade que Jelly Roll lutou num evento de wrestling?
É verdade. Em 2023, Jelly Roll apareceu no evento WWE SummerSlam em Detroit, onde chegou a envolver-se numa luta com lutadores profissionais. Fez equipa com Randy Orton contra os “vilões” Drew McIntyre e Logan Paul.
Mas... ele vai lutar esta noite?
Não. No Estádio do Restelo, Jelly Roll vai apenas cantar. A parte de wrestling fica de fora do alinhamento.
O que podemos ouvir neste concerto?
A base será o novo álbum F-1 Trillion, mas Post Malone não vai esquecer os grandes sucessos. “Wow.”, “Better Now”, “Circles”, “Rockstar”, “Congratulations” e “Sunflower” têm sido presença certa. Também há espaço para momentos acústicos mais intimistas, como “Feeling Whitney”.
Como têm sido os últimos concertos?
Nos EUA, a digressão tem enchido estádios. Em Dallas, no AT&T Stadium, Post Malone chegou a emocionar-se em palco e afirmou: “Estou a viver o momento mais bonito da minha vida”, cita a Billboard. A produção inclui passagens em palco suspenso, duetos com Jelly Roll e convidados surpresa nalgumas datas.
A que horas é o concerto?
O espectáculo em Lisboa começa às 19.00. Jelly Roll abrirá a noite antes da entrada de Post Malone.
Ainda há bilhetes?
Sim, mas a disponibilidade é limitada. Os preços variam entre 64,43€ e 622,80€, dependendo dos lugares e dos pacotes VIP, que incluem acesso a lounges exclusivos e entrada antecipada no recinto.
A setlist esperada no Estádio do Restelo
- Tea
- Wow.
- Better Now
- Lemon Tree
- Wrong Ones
- Go Flex
- Hollywood’s Bleeding I Fall Apart
- Losers (com Jelly Roll)
- Goodbyes
- M-E-X-I-C-O
- What Don’t Belong to Me
- Feeling Whitney
- Never Love You Again
- Circles
- White Iverson
- Psycho
- Finer Things
- Pour Me a Drink
- Dead at the Honky Tonk
- Rockstar
- I Had Some Help
- Sunflower
- Congratulations
Estádio do Restelo (Belém). 14 Set (Dom) 19.00. 64,43€-622,80€
🪖 Este é o nosso Império Romano: siga-nos no TikTok
📻 Antigamente é que era bom? Siga-nos no Facebook