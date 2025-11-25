Prà mesa! Os 10 grandes de Lisboa estão servidos

Já lhe contámos (quase) tudo o que precisa de saber sobre a nova caixa 2por1 Deluxe: que o leva a almoçar ou jantar a alguns dos melhores restaurantes da cidade, que o faz por um preço amigo da carteira e que já está em pré-venda exclusiva na FNAC.

Faltava só revelar quem são os 10 grandes restaurantes de Lisboa. E como quem espera sempre alcança, aqui vão eles. Bom apetite!

Comece pelo Bugio, na Marina de Oeiras e com os olhos postos no mar, onde a carta do chef Lúcio Bastos traz sabores do sul em modo fine dining para partilhar. Siga para o Duro, com clássicos em versão premium – marisco, peixe fresco, carnes maturadas – e DJ até às 02.00 de quinta-feira a domingo. Pelo caminho, pare no Sem Vergonha, entre o Rato e Campo de Ourique, uma cervejaria sem vergonhas e pretensiosismos com croquetes sequinhos e uma vista de cinco estrelas.

Se a ideia for viajar sem sair da cidade, o Karater leva-o até à Geórgia num bistrot cheio de personalidade, enquanto o Provincia mostra o lado mais criativo da cozinha italiana e mediterrânica, com produtos de estação e muito sabor. Para fugir da confusão sem ir longe, há o Madrasta, com jardim, vista-mar e uma carta que cruza Itália e Portugal. No centro, o Capítulo esconde um claustro a céu aberto onde tradição e cozinha portuguesa contemporânea se encontram. O Cobaia é o laboratório onde se experimenta: cocktails fora da caixa e um menu para partilhar. Já o Café São Bento Cascais leva o mítico Bife para a Linha, com molho secreto e sabor que nunca mais acaba. E no XXL by Olivier, as doses são grandes, os sabores intensos e a vontade de voltar também.

Conhecidos os restaurantes, está na hora de começar a planear as próximas refeições – e abrir o apetite para descobrir cada um deles.

Garanta já o seu lugar à mesa.