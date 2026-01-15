Prepare as galochas: Lisboa vai ter chuva intensa nos próximos dias

Lisboa está sob aviso amarelo esta quinta-feira devido à previsão de chuva, que pode ser forte e persistente. Agitação marítima vai marcar sexta-feira e sábado.

A quinta-feira, 15 de Janeiro, começa calma, apenas com céu muito nublado ou encoberto, mas durante a tarde virá a chuva "persistente e por vezes forte", colocando Lisboa sob o aviso amarelo do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). O vento deverá ser forte (até 45 km/h) a partir da manhã, em especial na faixa costeira, com rajadas até 65 km/h. Regista-se também uma pequena descida da temperatura, com Lisboa a atingir uma máxima de 14 graus Celsius, que deverão descer até 12º C, no sábado. Já a agitação marítima levou a entidade a emitir o aviso laranja para várias regiões, Lisboa incluída.

Na sexta-feira esperem-se igualmente aguaceiros, "podendo ser mais intensos até meio da tarde, de granizo e acompanhados de trovoada". A chuva deverá diminuir de intensidade no sábado, mas as previsões apontam para que se prolongue até ao final do mês.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn