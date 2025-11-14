Prepare-se para deslizar em Oeiras. Pista de Gelo abre a 15 de Novembro

São 160 metros quadrados para deslizar no gelo até 4 de Janeiro. É o espírito de Natal a chegar ao Oeiras Parque.

O Oeiras Parque inaugura as suas decorações de Natal, com um concerto do Coro de Santo Amaro de Oeiras, no dia 15 de Novembro, às 17.00, junto à Árvore de Natal. Mas o destaque vai, claro, para a abertura da pista de gelo. São 160 metros quadrados para deslizar até 4 de Janeiro.

O preço dos bilhetes, disponíveis na Ticketline e no local, varia entre os 4€ e os 6€, sendo os três anos a idade mínima para usufruir da pista – no caso das crianças entre os três e os cinco, é obrigatória a entrada acompanhada por um adulto. Está ainda disponível um bilhete para famílias no valor de 24€ (dois adultos e duas crianças, com direito a dois apoios à patinagem) e um passe diário a 15€. Os apoios à patinagem custam 4€ e, se quiser, poderá adquirir luvas por 5€.

Além da pista de gelo, instalada na entrada pedonal junto ao SATU, o Piso 2 recebe um presépio tradicional, assinado pela artista e cenógrafa Cláudia Perdigão. “Este ano, apresenta um cenário inspirado na antiga cidade onde Jesus nasceu: com casas típicas, mercados ao ar livre e a luz quente das regiões do deserto, transportando os visitantes para um ambiente intemporal”, lê-se em comunicado.

A partir de 1 de Dezembro, também será possível tirar fotografias com o Pai Natal. “Poderão imprimir e levar para casa como recordação”, acrescenta-se na mesma nota, onde se anunciam as datas e horários para esta actividade: dias 1, de 6 a 7 e de 14 a 23 de Dezembro, das 11.00 às 20.00, e no dia 24, das 11.00 às 13.00.

Oeiras Parque, Av. António Bernardo Cabral de Macedo 42 (Paço de Arcos). Pista de Gelo: Até 16 Dez, Seg-Sex 14.00-20.00, Sáb-Dom e feriados 10.00-21.00; de 17 Dez-4 Jan, Seg-Dom 10.00-21.00 (encerramento antecipado às 17.00 nos dias 24 e 31 de Dezembro e encerrado nos dias 25 de Dezembro e 1 de Janeiro)

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn