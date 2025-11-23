Prepare-se para o fim de ‘Stranger Things’: tudo o que o espera (e mais alguma coisa)

A última temporada da série-bandeira da Netflix estreia-se a 26 de Novembro, com as explicações há muito aguardadas, algumas surpresas e um confronto final com Vecna. Será que o mundo vai ficar ao contrário? Eis o que sabemos para já.

A espera está quase no fim: três anos depois, a quinta e última temporada de Stranger Things está prestes a chegar à Netflix. Acontece a 26 de Novembro, quarta-feira. Quase dez anos depois da estreia, em Julho de 2016, há muitos enredos por resolver e destinos de personagens para desvendar, enquanto os criadores desta produção, os irmãos Matt e Ross Duffer tentam fechar com chave de ouro a história de Hawkins, do Mundo Invertido (Upside Down World no original) e, claro, de Vecna.

Entre teorias de fãs, regressos inesperados e vilões mais poderosos do que nunca, a cidade prepara-se para enfrentar uma ameaça sem precedentes. Reunimos o que sabemos até agora sobre episódios, personagens, novos rostos, mitologia e possíveis surpresas que vão marcar o desfecho da série – e fizemos um guia com tudo (e mais alguma coisa) que pode esperar destes últimos oito episódios.

Quando é que se estreia a última temporada?

A quinta e última temporada estreia-se em três partes na Netflix: o primeiro volume chega a 26 de Novembro de 2025, o segundo a 25 de Dezembro de 2025, e o episódio final aterra a 31 de Dezembro de 2025.

Vão ser quantos episódios no total? Com que duração?

A temporada final terá oito episódios, mas é melhor pensarmos neles como filmes: os actores têm dito que cada capítulo é “basicamente um filme”. Maya Hawke, por exemplo, falou em “episódios muito longos”. Os primeiros três têm cerca de uma hora, o quarto tem uma hora e vinte, o quinto e sexto têm uma hora e quarenta cada, o sétimo tem duas horas e o oitavo e último episódio tem uns meros dez minutos a menos.

Passaram três anos desde a quarta temporada? Já não me lembro do que aconteceu no último episódio.

No final, Vecna é derrotado – ou melhor, quase derrotado. O grupo consegue atacá-lo nos dois planos (real e no Mundo Invertido), mas ele foge, ferido, e o mundo começa literalmente a abrir brechas: Hawkins fica com enormes fracturas a atravessar a cidade, o céu escurece, e percebemos que “a guerra” finalmente chegou. Max (Sadie Sink) fica em coma após ter sido atacada por Vecna (Jamie Campbell Bower) e morre durante alguns segundos, antes de Eleven (Millie Bobby Brown) conseguir reanimá-la – mas o corpo fica completamente imobilizado. Os últimos minutos mostram todos os protagonistas a observar Hawkins a transformar-se num pesadelo.

Ajuda-me, que personagens é que ainda estão vivos e com quem é que me devo preocupar?

Estão vivos: Eleven, Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo), Lucas (Caleb McLaughlin), Nancy (Natalia Dyer), Jonathan (Charlie Heaton), Robin (Maya Hawke), Steve (Joe Keery), Hopper (David Harbour), Joyce (Winona Ryder), Erica (Priah Ferguson), Murray (Brett Gelman) e praticamente todo o núcleo original. Max está viva, mas em coma.

Deve preocupar-se com:

Max, porque o seu estado é crítico e o corpo ficou severamente afectado;

Will, que volta a sentir a ligação a Vecna e será uma peça central da temporada;

Dustin, que estará emocionalmente destroçado pela morte de Eddie (Joseph Quinn);

Lucas, uma vez que o actor que o interpreta, Caleb McLaughlin, referiu em entrevistas que ele terá um final diferente das restantes personagens;

Hawkins, que está literalmente a colapsar.

Netflix Caleb McLaughlin e Sadie Sink em ‘Stranger Things’

A personagem de Sadie Sink, Max, vai voltar?

Sim, Sadie Sink está confirmada no elenco principal. Mas voltar bem pode ser outra história – os trailers mostram-na ainda bastante debilitada.

E o Eddie Munson de Joseph Quinn?

Tudo aponta para que não volte fisicamente e continue morto, mas Eddie terá impacto na narrativa. Dustin vai estar a lidar com o luto, e a ligação emocional a Eddie vai abrir espaço para flashbacks, memórias e (possivelmente) presenças no Mundo Invertido. Entretanto, o actor que deu vida a este personagem, Joseph Quinn, estará ocupado a interpretar George Harrison nos quatros filmes sobre os Beatles realizados por Sam Mendes.

Que bicharocos é que vão aparecer nesta temporada?

Já confirmado: Vecna, mais poderoso do que nunca, agora com capacidade de usar os seus poderes no mundo real. E também vários Demogorgons, vistos no trailer. Espera-se ainda o regresso do Mind Flayer e dos Demobats, já que a temporada vai “fechar o círculo” da mitologia.

Os episódios vão acontecer fora de Hawkins?

Graças a Deus, achamos que não. Os showrunners afirmaram que pretendem recentrar a história na cidade. A quarta temporada aconteceu na Rússia, na Califórnia e em Hawkins, o que foi demasiado. Tal como as melhores aventuras do Homem-Aranha acontecem quando se focam na sua cidade e quando está a ser o "amigo da vizinhança", as melhores temporadas de Stranger Things também são as que se concentram em Hawkins.

Lembras-te daquele episódio meio bizarro em que Eleven vai numa side quest com um grupo de miúdos góticos? Eles vão voltar?

Até ao momento, não há qualquer indicação de que voltem. Este foi um dos momentos mais criticados da série e, apesar de parecer ter sido discretamente arquivado, gostávamos de ter alguma resolução destas personagens.

Que casalinhos é que existem em Stranger Things?

Temos: Mike e Eleven, Lucas e Max (apesar do estado dela). Jonathan e Nancy (ainda que Steve deixe tudo mais periclitante). Mais um possível avanço entre Robin e Vickie, que volta nesta temporada. Há também tensão acumulada entre Steve e Nancy que pode finalmente ter resposta (apesar de esperarmos que continuem apenas como amigos).

Há alguma novidade no elenco?

Sim: a grande entrada é Linda Hamilton (que deu vida à lendária personagem Sarah Connor na saga dos filmes O Exterminador Implacável), que interpreta a Dr. Kay, líder de uma unidade militar que tenta capturar Eleven. Também entram os jovens Nell Fisher, Jake Connelly e Alex Breaux.

Vão aparecer mais músicas de Kate Bush?

Não temos a certeza, mas esperamos que sim ("This Woman's Work", por favor).

É verdade que Frank Darabont vai estar envolvido nesta temporada?

Sim. O realizador de Os Condenados de Shawshank e The Green Mile saiu da reforma para realizar dois episódios, incluindo um dos mais importantes da primeira metade da temporada.

A música “Pussy Palace” de Lily Allen é sobre David Harbour, que interpreta Jim Hopper?

Sim.

O Steve Harrington continua com um cabelo fantástico nesta temporada?

Sim. Impecável como sempre.

Já se sabe alguma novidade sobre o desaparecimento de Barb?

Não. O movimento online "Justice for Barb" perdeu muito da sua força nos últimos anos.

O Dr. Martin Brenner pode voltar outra vez dos mortos?

Em teoria, tudo é possível, mas nada indica que volte. Esperemos que não – já chega de ressuscitações sem explicação.

Netflix Jim Hopper e Millie Bobby Brown em ‘Stranger Things’

O que é feito do Chester, o cão da família Byers?

Deve estar no mesmo sítio que Barb, mas pode ser que este desapareciemnto tenha água na barba (já explicamos melhor)...

Vamos finalmente conhecer a origem do Mundo Invertido?

Sim. Os irmãos Duffer já confirmaram que esta temporada vai finalmente explicar a origem do Mundo Invertido e porque é que Vecna o domina.

Haverá resposta para a ligação entre Vecna e o Mind Flayer?

Sim – a temporada promete clarificar essa relação e fechar a mitologia. É parte do “ciclo completo” que também envolve Will.

Porque é que ninguém se lembra do aniversário do Will?

Teoria da conspiração! Uma das cenas da temporada 4 acontece no dia do aniversário de Will, mas ninguém faz menção ao evento. Apesar de os criadores da série dizerem que isto foi um erro de continuidade, os fãs acreditam que pode ter sido intencional e há teorias que envolvem manipulação por parte de Vecna, de forma a tornar Will mais frágil e fácil de manipular (isto pode também justificar o desaparecimento de Chester). A temporada pode tocar no assunto – é certo que vai ser explorada a ligação entre Will e Vecna (já podemos confirmar que existe uma interação importante entre estas duas persoangens nos primeiros cinco minutos de episódio disponibilizado pela Netflix) –, mas nada é garantido.

A mãe de Mike pode estar em conluio com Vecna?

A ideia de que Karen Wheeler pode estar de alguma forma ligada a Vecna nasceu como uma teoria de fãs e cresceu graças a coisas estranhas (desculpem) que se foram acumulando ao longo das temporadas. Entre os argumentos, estão os posters da quarta temporada colocaram Karen diante da Casa Creel, o que fez disparar a teoria de que poderia ser Alice Creel – a irmã de Henry. Essa hipótese caiu por terra quando a série mostrou, de forma explícita, que Alice morreu de forma brutal em 1959, com o corpo distorcido e os olhos arrancados. Ainda assim, não seria a primeira personagem a ressuscitar na série. Teremos de esperar os episódios.

Vecna surgiu logo no primeiro episódio de Stranger Things?

Oficialmente, não: a criatura que levou Will no primeiro episódio era um Demogorgon, e a série nunca nomeou nem mostrou Vecna na primeira temporada. Ainda assim, surgiu uma teoria de fãs – que os próprios criadores acabaram por sustentar – que defende que Vecna já estaria presente em espírito, a influenciar acontecimentos ou até a controlar o Demogorgon. Pequenos detalhes, como o som de relógios (que surge sempre que Vecna aparece na série) alimentam a hipótese de que a figura na floresta pudesse ser mais do que um simples Demogorgon.

Será que vamos conhecer um vilão ainda mais poderoso?

Mais uma teoria da conspiração. Um desenho feito por Will Byers em Stranger Things mostra um dragão de três cabeças a lutar contra os amigos, o que levou os fãs a especular que um vilão ainda mais poderoso pode surgir na série, possivelmente inspirado em monstros de Dungeons & Dragons como Tiamat, Borys ou outros dragões lendários. Será o próprio Will a encarnar esta némesis? Talvez. Entretanto, os Duffer confirmaram que Vecna está na sua versão “Freddy Krueger em esteróides”, o que sugere que poderá ser apenas ele o grande boss final.

Netflix Joe Keery, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Maya Hawke, Finn Wolfhard, Winona Ryder, Noah Schnapp , Gaten Matarazzo e Caleb McLaughlin

As pessoas de Hawkins não suspeitam das... hum... coisas estranhas que acontecem na cidade?

Possivelmente, sim, mas parecem preferir ignorar os problemas.

Há alguma possibilidade que no final da série seja revelado que nada realmente aconteceu e, na realidade, toda a acção foram só os miúdos a fazer uma campanha de D&D?

Se isso acontecer vamos ter de fazer protestos e motins à porta da casa dos irmãos Duffer.

Netflix. Estreia a 26 de Novembro (T5)

