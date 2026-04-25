Prepare-se para viajar no tempo. A Feira Medieval está de volta a Benfica

Este ano, a Feira Medieval de Benfica arranca um dia mais cedo, a 30 de Abril, véspera do Dia do Trabalhador, e prolonga-se até domingo, 3 de Maio. Aos visitantes, pede-se que entrem no espírito da Idade Média – vestindo-se à época, por exemplo. Com entrada gratuita, a programação inclui o habitual mercado, com tavernas e bancas de artesanato, bem como jogos tradicionais, animação de rua e bailias do oriente e da corte.

As portas abrem às 17.00 de quinta-feira, 30 de Abril, com a inauguração do mercado, com tabernas e artesanato, bem como demonstração de ofícios e a habitual exposição de materiais de época, mas o cortejo itinerante só acontece pelas 18.30. Por essa altura, já haverá também saltimbancos, malabaristas e bobos trapalhões. O grande destaque do dia vai, contudo, para o desfile às 21.30.

Na sexta-feira e no sábado, dias 1 e 2 de Maio, o mercado abre mais cedo, às 12.00, e fecha às 23.00. Entre a agenda prevista, destaca-se os espectáculos de fogo, sempre às 22.00. Antes, conte com muitas danças e até combates entre membros da guarda real.

Já no domingo, dia 3, a feira volta a abrir às 12.00, mas termina duas horas mais cedo, pelas 21.00 – o programa completo está disponível online.

Rua Dr. José Alberto de Faria (Benfica). 30 Abr-3 Mai, Qui 17.00-23.00, Sex-Sáb 12.00-23.00 e Dom 12.00-21.00. Entrada livre

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