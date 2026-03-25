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Primeira leva de férias grátis nas Pousadas da Juventude já esgotou. Em Junho há mais

Os primeiros dez mil vouchers para estadias nas Pousadas da Juventude esgotaram em menos de um dia. Segundo lote só é lançado em Junho.

Raquel Dias da Silva
Escrito por
Raquel Dias da Silva
Jornalista, Time Out Lisboa
pousadas em lisboa
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“Olá, não temos boas notícias.” É assim que se anuncia que, em menos de um dia, se esgotou o limite de vagas para o programa ANDA Conhecer Portugal, que permite que todos os jovens entre os 18 e os 30 anos, inclusive, possam viajar em Portugal, de forma gratuita, durante sete dias. A iniciativa, promovida pela CP – Comboios de Portugal em parceria com a Movijovem, inclui viagens de comboio ilimitadas e seis noites na rede de Pousadas da Juventude.

“Em Junho vamos lançar mais. Se tentaste e não conseguiste efectuar o processo até ao fim, não te preocupes, caso sejas elegível, o teu voucher está salvaguardado. Entraremos em contacto nas próximas semanas”, lê-se na plataforma online do programa. Lançado pela primeira vez em 2024, permite aos beneficiários usufruir de viagens gratuitas em comboios Intercidades, Urbanos, Regionais e InterRegionais da CP, bem como de estadias nas Pousadas da Juventude. Mas, ao contrário das edições anteriores, este ano a disponibilização de vouchers está a ser feita de forma faseada ao longo do ano e o primeiro lote já esgotou.

O lançamento do primeiro lote de vouchers teve lugar no âmbito da celebração do 35.º aniversário da Movy, numa sessão que contou com a presença da Ministra da Cultura, Juventude e Desporto, Margarida Balseiro Lopes. O programa integrou ainda a apresentação do Plano de Cultural Corporativa, a entrega simbólica da chave mestra da rede de Pousadas de Juventude e o lançamento do novo logótipo do Cartão Jovem, no contexto das comemorações dos seus 40 anos. 

“A iniciativa tem como objectivo democratizar o acesso às férias e incentivar a mobilidade jovem, garantindo que mais jovens possam conhecer diferentes regiões do país, contactar com o património cultural e natural e participar em experiências de carácter educativo e social. Ao mesmo tempo, contribui para a dinamização das economias locais e para o reforço da coesão territorial”, lê-se no comunicado da Movijovem.

A próxima leva de férias grátis só será lançada em Junho, mas pode começar a preparar-se. Para participar só terá de pedir um voucher ANDA até 31 de Dezembro. Quando chegar a altura, basta aceder à plataforma online, ter Cartão Jovem e autenticar-se através da Chave Móvel Digital – o voucher é enviado para o seu e-mail aquando do pedido. Este programa destina-se a todos os residentes em Portugal, mas quem vive nas Regiões Autónomas dos Açores e Madeira terá de deslocar-se ao Continente para participar.

Além de seis noites de alojamento, o voucher inclui acesso a sete dias consecutivos de viagens ilimitadas na CP, mas o benefício só pode ser usufruído uma única vez e não pode ser utilizado de forma repartida, pelo que as viagens têm de ser realizadas até 4 de Julho de 2027.

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