Estávamos em 2014 quando Susana Ricardo abriu a primeira Princelandia em Portugal, depois de se cruzar com a marca em Espanha, em cidades como Valência, Sevilha, Madrid e Barcelona. Na altura, a novidade foi um sucesso em Lisboa, com festas de aniversário e programas para mães e filhas, e até se inauguraram mais Princelandias pelo país. “Infelizmente, durante a pandemia a empresa espanhola não resistiu e eu deixei de os poder representar”, revela a psicóloga e gestora, que agora, finalmente adquiridos os direitos, faz renascer um novo espaço na capital, dedicado ao bem-estar emocional, auto-estima e desenvolvimento pessoal de crianças e jovens entre os oito e os 16 anos.

Na sua primeira vida, a Princelandia era sobretudo um espaço para festas de aniversário temáticas para uma faixa etária mais nova. Agora, a ideia é outra: Susana quer focar-se na transição entre a infância e a adolescência, “um período marcado por inseguranças, necessidade de pertença e afirmação pessoal”. “No fundo, reestruturei o conceito para responder a uma lacuna no mercado, porque as festas para esta faixa etária ou são muito infantis ou são muito adultas”, explica. “Por outro lado, tal como fiz n’O Lugar das Fadas, que foi o espaço que abri depois da Princelandia ter fechado, proponho uma componente de auto-conhecimento, muito voltada para dentro, para o amor-próprio.”

Princelandia

Além de alugar o espaço para festas de aniversário, desde 290€ para um mínimo de dez convidados, com spa de pés, estações de maquilhagem e actividades temáticas, como um desfile de moda e um momento de discoteca, Susana propõe também experiências de relaxamento e cuidado pessoal (desde 35€ por pessoa), bem como encontros entre amigos (desde 190€, para um mínimo de cinco participantes), com condução de uma equipa especializada “na vivência interior com significado, e não apenas na estética ou auto-cuidado superficial”. “Temos dinâmicas onde o convite é olharem para si, para as suas emoções e para o outro, para que percebam que o que vemos no outro também mora em nós.”

Este relançamento surge num contexto em que cada vez mais pais e educadores procuram alternativas ao entretenimento digital e privilegiam experiências com propósito e maior inclusividade. “O espaço não é o mesmo e a nova morada também está totalmente adaptada a crianças e adolescentes com mobilidade reduzida. Aliás, a nossa nova imagem foi criada a pensar nisso”, destaca Susana, referindo-se às ilustrações nas paredes cor-de-rosa da Princelandia, que representam pessoas com diferentes características, desde jovens sem cabelo ou em cadeira de rodas até um rapaz amputado. “A equipa que criou a nossa nova identidade visual inclui duas jovens de 15 anos, que me orgulha muito.”

Princelandia

A procura pelo espaço ideal demorou mais do que o previsto, mas Susana acabou a encontrar o lugar certo quando estava em missão, na Guiné, durante uma noite de insónias. “Quando cheguei a Portugal, fui ver ao vivo e fiquei completamente rendida. Acho que foi uma oferta do universo para mim”, partilha. “Dentro do spa, temos uma estação de maquilhagem e penteados, uma zona zen, para relaxar e fazer dinâmicas, e outra mais instagramável, onde elas podem fazer desfiles. Depois temos também o espaço de festas e uma discoteca, com luzes e música. E a abertura correu muito bem, vieram muitas famílias. Havia uma mãe com uma criança com necessidades educativas especiais que me disse que era a primeira vez que a filha entrava num espaço e se sentia feliz.”

O próximo passo é a abertura do programa de franchise, que terá uma componente solidária. “Quando criei O Lugar das Fadas, depois de ter perdido o direito a representar a Princelandia em Portugal, talvez por ter sobrevivido à pandemia, comecei a doar 0,50 cêntimos por cada criança que lá ia, o que ainda faço, e a participar em acções humanitárias. Por isso, agora, com a Princelandia, quero que os lucros do franchise revertam inteiramente para causas solidárias”, desvenda Susana, que tem reinvestido em iniciativas de apoio a crianças em contextos vulneráveis através da sua ONG Asas na Terra, que já canalizou cerca de 7000€ para projectos em Portugal, Moçambique, Gâmbia e Cabo Verde.

Rua dos Soeiro, 333 (São Domingos de Benfica). Mais informações por e-mail (info@princelandia.pt). Desde 28€/pessoa

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