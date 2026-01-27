Subscrever
Prisão de Caxias vai ter memorial de homenagem aos presos políticos

Obra terá 20 metros de comprimento e seis de altura e visa evocar a "resistência" e a "luta pela liberdade".

Rute Barbedo
Escrito por
Rute Barbedo
Jornalista
Estabelecimento Prisional de Caxias
GualdimG via Wikimedia | Estabelecimento Prisional de Caxias
O município de Oeiras vai homenagear os presos políticos da Prisão de Caxias, durante o período da ditadura, com um painel de azulejos da artista Graça Morais. A obra, de seis metros de altura por 20 metros de comprimento, ficará junto ao estabelecimento prisional e será apresentada esta quinta-feira, dia 29, no Palácio Anjos, em Algés, comunicou a autarquia. Na sexta-feira, os estudos e o desenho do painel poderão ser vistos gratuitamente no espaço

Graça Morais
DRGraça Morais

Para o município, a criação e colocação do painel em Caxias representa "um gesto artístico e ético de evocação da resistência e da luta pela liberdade"

Últimas notícias
