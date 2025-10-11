Projecto solidário, escola e café. Lisboa vai ter o seu ‘Ellen's Stardust’ com bolos

No futuro Café dos Artistas, no Parque Mayer, os funcionários serão actores enquanto não estão a servir. A ideia foi aprovada em assembleia de freguesia no final de Setembro.

Em frente ao Teatro Maria Vitória, no Parque Mayer, vai abrir o Café dos Artistas, um projecto que visa “unir inclusão social, formação profissional e cultura, através da criação de uma pastelaria-escola destinada a proporcionar emprego e qualificação a pessoas em situação de vulnerabilidade”, comunicou a Junta de Freguesia de Santo António, que promove a iniciativa juntamente com a Associação Amigos do Parque Mayer e que a viu viabilizada em assembleia, no final de Setembro.

Do ponto de vista do visitante, o diferenciador é que os funcionários irão interpretar clássicos do teatro musical, enquanto não estiverem a tirar cafés. Deverão, assim, ser todos “aspirantes a actores e cantores” para que “possam interpretar grandes sucessos nacionais e internacionais”. “Desta forma, os jovens artistas terão oportunidade de trabalhar, ganhar um ordenado e financiar os seus estudos, enquanto desenvolvem o seu talento”, explica a Junta, fazendo referência à sua fonte de inspiração: o conhecido restaurante Stardust Diner, de Nova Iorque (na foto).

Além de oferecer formação em pastelaria tradicional, atendimento ao público e gestão do negócio, o projecto vai garantir apoio psicológico e capacitação profissional. Em paralelo, haverá uma bolsa de apoio social e cultural (também os clientes podem contribuir para esta bolsa), com vista a apoiar os trabalhadores em situações vulneráveis a custear “despesas de renda e outras necessidades essenciais, aulas de dança, canto ou representação”. Os lucros do café, por sua vez, serão sempre reinvestidos no projecto.

A Associação Amigos do Parque Mayer, dá conta o mesmo comunicado, será responsável por todas as obras de adaptação, reabilitação e equipamento do espaço. Não foi avançada, porém, uma data para a sua abertura.

Mais notícias: fique a par das principais novidades com a Time Out

🏃 O último é um ovo podre: cruze a meta no Facebook, Instagram e Whatsapp