Quase duas décadas depois, Estádio de Alvalade vai voltar a ter concertos

O maior concerto da carreira de Plutonio marca o regresso da música ao vivo à casa do Sporting Clube de Portugal. O último espectáculo tinha sido o de AC/DC, em 2009.

Plutonio anunciou no domingo o maior concerto da sua carreira. Está marcado para daqui a um ano, a 5 de Junho de 2027, no Estádio José Alvalade. O músico, que já esgotou a Meo Arena por duas vezes em 2025, prepara-se também para editar um novo álbum este ano, apesar de a data exacta de lançamento ainda não ser conhecida.

O espectáculo de Plutonio em 2027 marcará o regresso dos concertos a Alvalade, quase 20 anos depois. Contactado pela Time Out, Álvaro Covões, director-geral da promotora Everything Is New, explicou que a escolha do recinto partiu do próprio artista, um confesso sportinguista, que fez questão de realizar o concerto no estádio do seu clube.

Mas será que Estádio José Alvalade vai voltar a entrar no circuito musical? Segundo Álvaro Covões, os espectáculos ao vivo podem finalmente regressar a este espaço devido à obra estrutural de que ali se realizaram recentemente, altura em que foi retirado o fosso que circundava o relvado. Esta alteração técnica permite organizar concertos com menos preocupações e exigências do ponto de vista logístico.

Questionado sobre a possibilidade de a Everything Is New vir a produzir mais eventos neste recinto, o responsável adiantou que, “para já, ainda não existe mais nada programado para aquele espaço”, mas fez questão de louvar o facto de a cidade de Lisboa passar a contar com mais um recinto apto e disponível para a organização de grandes acontecimentos culturais.

O antigo Estádio de Alvalade, que o actual complexo veio substituir, foi uma paragem obrigatória para as maiores digressões internacionais a partir da década de 1980, tendo recebido nomes históricos como Michael Jackson, Rolling Stones, U2, Pink Floyd, Guns N' Roses, Tina Turner, Dire Straits, Bruce Springsteen, Sting, Depeche Mode, Metallica ou os portugueses GNR. Inaugurado a 6 de Agosto de 2003 com capacidade para cerca de 52 mil pessoas, o novo Estádio Alvalade XXI também acolheu alguns espectáculos ao vivo. O último grande concerto no local pertenceu aos AC/DC, a 3 de Junho de 2009.

Rua Professor Fernando da Fonseca (Alvalade). 5 Jun (Sáb) 20.00. 43€-62€

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