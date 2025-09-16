Quem pedalar nesta bicicleta vai poder ver a expansão da rede de metro

Esta terça-feira, 16 de Setembro, quem der ao pedal na estação do Cais do Sodré verá surgir simulações da Linha Circular e da expansão da Linha Vermelha.

"Pedala e vê o futuro a acontecer." É este o convite da empresa Metropolitano de Lisboa, que vai instalar uma bicicleta na estação do Cais do Sodré, a partir da qual se activará uma simulação da expansão da rede do metro. À medida que se pedalar, surgirão, em tempo real, imagens da nova linha circular e a extensão da linha Vermelha.

A actividade, que visa "envolver os cidadãos numa reflexão conjunta sobre o futuro da mobilidade urbana" no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, vai acontecer em dois períodos – entre as 12.00 e as 15.00 e das 16.00 às 19.00, a partir desta terça-feira, 16 de Setembro.

