Quer andar de balão de ar quente? É rumar ao Alentejo

O Festival Internacional de Balões de Ar Quente regressa em Novembro. Agora só tem de decidir se aproveita ou se fica a vê-los descolar.

É o maior evento de balonismo em Portugal e está prestes a regressar ao Alentejo. Entre 8 e 13 de Novembro, o Festival Internacional de Balões de Ar Quente leva cerca de 30 equipas internacionais aos céus de Ponte de Sor, Montargil, Benavila, Monforte e Fronteira.

Durante seis dias, o público poderá assistir e participar em duas sessões diárias de voos em balão de ar quente, ao nascer do sol, a partir das 07.00, e após o almoço, a partir das 14.30. Os balões – de várias cores, feitios e tamanhos – vão ser pilotados por 34 equipas de balonistas de Portugal, Espanha, França, Países Baixos e Bélgica.

O programa arranca a 8 de Novembro, em Ponte de Sor. Segue para Montargil no dia 9, Benavil no dia 10, Monforte no dia 12 e Fronteira no dia 13. Mas, atenção, este ano, além dos já mencionados voos livres, haverá também voos cativos, sempre às 09.30, para adultos e crianças a partir dos seis anos.

No primeiro dia, também está previsto o habitual Night Glow, um espectáculo nocturno, que cruza luz, música e cor. Considerado o ponto alto do festival, tem entrada livre e início às 19.15.

Se quiser andar de balão num voo livre, não se esqueça de adquirir uma “pulseira solidária”, cujos valores variam entre 75€ durante a semana e 99€ ao fim-de-semana. A receita reverte a favor dos Bombeiros Voluntários das localidades por onde passa o festival. Já os voos cativos, têm um valor simbólico de 7€. Os bilhetes vão ficar disponíveis online, no site do festival.

🗞️ Mais notícias: fique a par das novidades com a Time Out

📲 Siga-nos nas redes sociais: Whatsapp, Instagram, Facebook e LinkedIn