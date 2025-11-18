Quer ir ao Japão? Este programa paga-lhe a viagem e 45 dias de estadia

O Instituto Camões, responsável pelo Centro Cultural Português em Tóquio, está a promover uma residência artística no Japão. É a terceira edição do programa Yaritori – que significa “dar e receber” em japonês – e o vencedor terá direito à oferta de voos, estadia de 45 dias no Paradise AIR, em Matsudo, e 1000€ para gastos, valor que será entregue à chegada, em moeda local. Em troca, deverá comprometer-se a desenvolver um projecto numa área criativa. As candidaturas estão abertas até 15 de Dezembro.

Com direcção artística de Vasco Mourão, a Bolsa Anual Yaritori destina-se a apoiar portugueses (ou estrangeiros residentes em Portugal há mais de cinco anos) que trabalham em campos criativos, como artes visuais, design, fotografia, literatura, dança e escultura, por exemplo. A ideia é que possa aproveitar a estadia de 45 dias em Matsudo para desenvolver um projecto. “O resultado pode assumir forma tangível ou intangível, mas uma exposição ou evento na embaixada terá de ocorrer”, lê-se no regulamento, disponível para consulta online.

Para serem elegíveis, os candidatos devem ter mais de 18 anos, saber falar inglês e/ou japonês, cobrir o seu próprio seguro pessoal durante a estadia, e estar em boa saúde física e mental. A candidatura deverá ser submetida através de um formulário online, com um plano de trabalho detalhado em português, que não deve incluir actividades que necessitem de tradutores ou guias nem “clichés ou conceitos genéricos da cultura japonesa como objecto principal”.

Na avaliação e classificação dos candidatos, o júri – composto pelo Centro Cultural Português, a Paradise AIR e o artista Vasco Mourão – terá em conta o mérito e a consistência do projecto a desenvolver, relevância da estadia no Japão para o projecto, currículo e portfólio relevante de outros trabalhos já realizados pelo candidato e justificação da candidatura. O vencedor será anunciado a 15 de Janeiro de 2026 e a viagem deverá acontecer entre Abril e Maio do mesmo ano, na Paradise AIR, em Matsudo, que está localizada nos andares superiores de um antigo motel, por cima de um pachinko, estabelecimento de jogos de pinball.

O participante terá acesso a um quarto individual com casa de banho privada e também terá acesso a uma cozinha partilhada, máquina de lavar roupa, máquina de secar roupa e frigorífico. Nas proximidades, existem supermercados, lojas de conveniência, bares, restaurantes e fácil acesso a transportes públicos.

