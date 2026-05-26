Quer ir correr? Esta plataforma ajuda-o a encontrar a sua “tribo” na cidade

Quer ir correr, mas falta-lhe aquela motivação extra para dar às pernas? O segredo para não falhar o treino pode muito bem ser a companhia. Com o Find Run Clubs, fica mais fácil saber onde há corridas, a que horas acontecem e como nos podemos juntar a elas. A ideia é de Rafael Pardal, que decidiu usar a sua formação como programador e a sua experiência em comunicação, para resolver um problema que sentiu na prática.

“Ao preparar-me para uma maratona, percebi que não queria treinar sempre sozinho. Ao mesmo tempo, fui percebendo que encontrar corridas e run clubs era mais difícil do que devia ser”, lamenta Rafael. “A informação existe, mas está muitas vezes espalhada por redes sociais, grupos, stories e publicações difíceis de acompanhar.”

Já disponível para consulta em browser, o Find Run Clubs permite consultar corridas e clubes em Portugal, por distrito, e noutras cidades europeias, como Madrid, Barcelona e Paris. O objectivo é simples: ajudar cada corredor, do principiante ao maratonista, a encontrar o evento ou clube ideal, na cidade certa, na hora certa. Actualmente, o directório conta com informação sobre 28 grupos de corrida e mais de 300 eventos, em Lisboa e Porto, mas não só.

Se é corredor, basta registar-se na plataforma, através da sua conta Google ou Strava. Depois é só procurar o clube ou evento certo para si e inscrever-se – as páginas de cada clube ou evento incluem sempre informações relevantes, desde horários e detalhes dos treinos até preços. Em Lisboa, entre os clubes mais populares, encontra o Rookie Run Club, um fenómeno que já chegou a reunir 150 pessoas numa única corrida; bem como a Associação de Corrida Nocturna do Parque das Nações, o Ele Ela Running Club e a Norc Society, entre outros.

Caso queira incluir no directório o seu próprio clube ou sugerir um, também é possível submeter um formulário, para que a equipa possa verificar os dados do clube e adicioná-lo à plataforma. “Queremos que seja útil dos dois lados: para quem procura corridas e comunidades que acrescentem algo à sua vida, e para os run clubs que querem crescer, organizar-se melhor e encontrar novas formas de monetizar a sua actividade.”

Numa fase inicial, o projecto contou também com o contributo da marketeer Raquel Comprido. “Ajudou a aproximar o Find Run Clubs da comunidade de corrida, a estruturar a primeira abordagem e a apresentar o projecto a vários run clubs e pessoas do meio”, partilha Rafael, que entretanto já está focado em disponibilizar uma app para iOS e Android até 15 de Junho. “A ideia é tornar a experiência ainda mais simples.” Depois disso, Rafael gostava de pôr cada vez mais grupos de corrida a “gerir os seus próprios perfis, actualizar informação e comunicar melhor com os runners”.

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