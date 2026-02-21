Com mais ilhas do que qualquer outro país do mundo, a nação nórdica está literalmente a oferecê-las – quer dizer, mais ou menos.

Retirar-se para o seu próprio pedaço privado de terra, isolado do resto do mundo pelo mar, é um sonho que muitos partilham, mas se participar no concurso que a Visit Sweden acaba de lançar, isso poderá tornar-se realidade.

É verdade: a empresa está a oferecer a cinco sortudos vencedores internacionais a oportunidade de actuar como guardiões da sua própria ilha sueca durante um ano, o que significa que poderão desfrutar de uma tranquilidade absoluta no magnífico ambiente natural da Suécia.

As ilhas em questão? Ainda bem que pergunta. A Suécia tem mais de 267 mil, mas uma das que pode ser sua é Medbådan, que foi esculpida pela última Idade do Gelo e fica a cerca de 35 quilómetros a sudoeste da cidade de Umeå. Já Flisan é uma pequena extensão de rocha clara, que também está disponível, e não fica muito longe de Aholma Nord, aonde deverá ir para provar peixe fumado em casa.

Storberget é uma pequena ilha de granito ironicamente apelidada de "a grande montanha"; Tjuvholmen é um local ladeado de pinheiros a cerca de 25 quilómetros a norte de Lidköping; por fim, Marsten é uma opção para os entusiastas da pesca.

Então, e como se entra neste concurso? Bem, terá de ter mais de 18 anos e gravar um vídeo explicando por que motivo merece ter a sua própria ilha sueca – o vídeo deve ser filmado na vertical e não pode ter mais de um minuto de duração – e carregá-lo através deste formulário até às 23.59 do dia 17 de Abril.

Para aumentar as suas hipóteses, certifique-se de que partilha o seu vídeo nas redes sociais e identifica @visitsweden e #YourSwedishIsland. Os vencedores serão anunciados em Junho.

Ah, e não é apenas uma estadia de um ano numa ilha sueca que está em jogo – também poderá ganhar uma viagem de ida e volta ao país.

