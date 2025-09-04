Queria ir às Galerias Romanas? Já não quer

As Galerias Romanas da Rua da Prata reabrem nos dias 18, 19, 20 e 21 de Setembro e o anúncio de venda de bilhetes online, pela Lisboa Cultura, chegou às 12.17 desta quinta-feira às redacções. Nesse mesmo minuto, duas das datas já estavam indisponíveis e, às 12.42, todos os horários de visita apresentavam o sinal "esgotado".

Não é a primeira vez que o fenómeno ocorre, desde que a Lisboa Cultura decidiu mudar o sistema de visitas. A procura “excede sempre em muito a oferta possível de bilhetes”, explicava no ano passado a Lisboa Cultura à Time Out. Até 2019, descia-se às catacumbas da Baixa por ordem de chegada ao local; a partir de 2021, foi introduzida a necessidade de bilhete, o que mudou as regras. Ainda assim, a Lisboa Cultura garante que há mais pessoas a visitar as galerias hoje, já que a entidade decidiu alargar o período de visitas em meio dia.

A 3 de Abril de 2024, as entradas nas Galerias Romanas esgotaram em menos de quatro horas. Neste 4 de Setembro, não foi preciso esperar 30 minutos para o efeito.

