Um festival literário para quem não gosta de ler? A Câmara Municipal de Almada diz que é possível. O Raios Partam os Livros chega à Margem Sul a 17 de Abril e por lá fica até dia 24. A programação, que procura aproximar novos públicos dos livros – em particular jovens adultos –, cruza literatura com cinema, música, humor, arte urbana e cultura de rua, distribuindo-se por espaços tão diversos como bibliotecas, praças, pastelarias, bares, centros comerciais e até estádios de futebol.

“Ler é difícil. Por isso, este é um Não Festival Literário, com o propósito de chegar aos Não Convertidos e sensibilizá-los para a importância da leitura”, lê-se em nota sobre a iniciativa, que inaugura na sexta-feira 17 de Abril, às 19.00, com uma batalha de freestyle na Praça São João Baptista. A comandar as hostes, vão estar os Gigantes à Margem, que prometem “rimas afiadas, atitude e muita vibe”, mas a roda é aberta a quem se quiser fazer ouvir, a partir dos 16 anos.

Ainda no dia 17, mas no Auditório Fernando Lopes-Graça, às 21.00, exibe-se o documentário The Librarians, de Kim A. Snyder, que conta como uma onda de censura tem atingido bibliotecas e escolas dos EUA desde 2017. Grupos de extrema-direita, sob o pretexto de proteger crianças, atacam obras sobre direitos LGBTQ+ e relações raciais. É por isso que, cada vez mais, é preciso lutar para manter o livro acesso às ideias e defender a democracia. A entrada é livre, para maiores de 14, mas limitada à lotação da sala.

No dia seguinte, 18 de Abril, a partir das 10.00, o muro da Casa da Cerca vai transformar-se, com uma exposição urbana a céu aberto, para mostrar ao mundo como as gerações mais jovens pensam e vêem a liberdade. A entrada é livre e a actividade, recomendada a partir dos seis anos, decorre até às 18.00. É, aliás, às 18.00, que se abrem as portas da Sala de Leitura de Adultos do Fórum Municipal Romeu Correia. A DGLAB vai estar a dinamizar uma actividade para dar a conhecer o “que raio é a BiblioLED”, a biblioteca portuguesa de leitura e empréstimo digital, e a app 3 L | Livro Leitura Literacias, gratuita e disponível para Android e iOS.

Mais tarde, ainda na noite de sábado, a partir das 21.00, poderá escolher fazer uma de duas actividades: ver o filme O Estrangeiro, de François Ozon, que adapta o romance homónimo de Albert Camus, no Auditório Fernando Lopes-Graça; ou desafiar-se com um quiz literário na Meia Volta de Úrano, uma livraria que, além de livros, também tem petiscos – a proposta tem uma lotação máxima de 30 pessoas individuais ou em equipas, num máximo de sete equipas de quatro pessoas, por isso não se esqueça de marcar lugar (biblactividades@cm-almada.pt).

Já no domingo, 19 de Abril, organiza-se um peddy paper às 10.30, no Parque da Paz, onde também se encontra a ALETRIA – Biblioteca Itinerante. Mas, atenção, é preciso fazer inscrição prévia por e-mail (biblactividades@cm-almada.pt). Às 11.00, a pastelaria Meltejo – Pastéis Al-Madan propõe uma conversa sobre humor e escrita, mediada por Ana Carreira, com a guionista, humorista, locutora de rádio e apresentadora Suzana Romana e o autor e dobrador Pedro Luzindro. Mais tarde, por volta das 16.00, a BIA, a Biblioteca Itinerante de Almada, marca presença no Estádio Municipal José Martins Vieira. Se preferir, à mesma hora, mas na Casa da Cerca, vai estar a passar o filme Cidadãos do Mundo, do realizador Manuel Botelho, que estará presente para uma conversa sobre informação e desinformação, populismo e espírito crítico, e tantos outros temas importantes para os dias de hoje.

No dia 19, está ainda programado um Consultório dos Livros, com a booktoker Irís Bicho, às 17.00, na Oficina da Cultura; uma conversa com Raquel Marinho, do podcast O Poema Ensina a Cair, e a escritora Dulce Maria Cardoso, às 19.00, no Fórum Municipal Romeu Correia; e a exibição do documentário ORWELL 2+2=5, de Raoul Peck, às 21.00, no Auditório Fernando Lopes-Graça. Nos dias 18 e 19 de Abril também acontece a Feira Autónoma de Almada, entre as 10.00 e as 18.00, no Fórum Municipal Romeu Correia. O evento, que vai na sua quarta edição, reúne artistas, editoras e colectivos que exploram, de forma independente, o livro, a banda desenhada e a ilustração como meios de criação. Além da feira de publicações, a agenda inclui workshops, uma exposição, o Concurso Empurrão e até um ciclo de curtas de animação, o Pictoplasma.

Há mais. Entre 20 e 24 de Abril, poderá ver mais filmes, participar num coro de leitores em voz alta, aprender a deitar livros fora (sim, leu bem), juntar-se a uma desgarrada, ir à apresentação de Agarrar a Faca pelo Gume de Inês Bernardo, beber uns copos (com e sem álcool, dependendo da idade) ou ouvir José Eduardo Agualusa e Hugo van Der Ding, em espaços tão diferentes como o Museu de Almada, o Farol de Cacilhas, a Praça da Liberdade, a Livraria Escriba, o Golden Leaf Bar, o Almada Fórum e o Casino da Trafaria. Para não perder nada, o melhor mesmo é consultar online a programação completa, que também fornece mais informações sobre as instalações fixas na Praça São João Baptista, incluindo “um espaço aberto para ideias sem filtro”.

Almada, vários locais. 19-24 Abr, vários horários. Entrada livre, sujeita à lotação dos espaços (algumas actividades requerem inscrição prévia por e-mail: biblactividades@cm-almada.pt).

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